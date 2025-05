Spravodlivosti sa môžu ľudia dočkať rýchlejšie, Suskovo ministerstvo chce skrátiť dlhé súdne spory

1.5.2025 (SITA.sk) - Komisia Ministerstva spravodlivosti SR vytvorená na riešenie problému prieťahov v súdnych konaniach spracovala predbežné paragrafové znenie návrhu zákona zameraného na túto problematiku. Rezort to uviedol pre agentúru SITA s tým, že návrh je aktuálne predmetom odbornej diskusie v kruhu komisie.„Ministerstvo spravodlivosti dôkladne vyhodnocuje všetky pripomienky, ktoré boli uplatnené jednotlivými členmi a členkami komisie. Po ich vyhodnotení a uzatvorení diskusie predpokladáme predloženie materiálu do riadneho legislatívneho procesu,“ uviedol rezort.Ministerstvo spravodlivosti ešte minulý rok zriadilo komisiu pre prieťahy v konaní. Komisia sa mala napríklad venovať aj presunu kompetencií ústavného súdu v oblasti prieťahov na všeobecné súdy. Podľa predsedu Ústavného súdu (ÚS) SR Ivana Fiačana , ktorý je členom komisie, prieťahy v konaniach tvoria približne 30 percent agendy ÚS SR. „Nepoznám jediný ústavný súd v rámci krajín Európskej únie, kde by sa takouto agendou zaoberali,“ vyjadril sa ešte minulý rok Fiačan.Predsedníčka Súdnej rady SR Marcela Kosová v septembri minulého roku upozornila, že za prvý polrok roku 2024 bolo na základe nálezov Ústavného súdu SR potrebné vyplatiť na zadosťučinení pre prieťahy v konaní ich účastníkom 356 600 eur a na trovách konania musel štát vynaložiť vyše 84 000 eur. Situáciu pritom dáva do súvisu s nedostatkom personálu na súdoch.