Mladí sa zamestnajú jednoduchšie, ministerstvo práce im s pomocou zdrojov Európskej únie podáva pomocnú ruku – VIDEO

Projekty podporované z EÚ priniesli tisíce pracovných miest

V prípade, ak sa vám nezobrazil zdieľaný obsah nad týmto textom kliknite sem

Podpora pre zamestnávateľov aj mentorov

Minister práce Erik Tomáš oznámil spustenie novej iniciatívy na podporu mentorovaného zapracovania zamestnancov, ktorí sa po prvýkrát zamestnajú. Podpora je smerovaná práve pre mladých ľudí do 30 rokov, aby sa ľahšie uplatnili na trhu práce.Ako informoval na tlačovej besede minister Tomáš, táto iniciatíva je pokračovaním projektu Právo na prvé zamestnanie, v rámci ktorého sa v krátkom čase podarilo zamestnať 1830 ľudí. Zmena je vo financovaní. Pilotný projekt Právo na prvé zamestnanie bol financovaný zo štátneho rozpočtu, pričom táto nová iniciatíva bude financovaná zo zdrojov Európskej únie - ESF+ v rámci národného projektu Finančné stimuly pre zamestnanosť.Prostredníctvom aktívnych opatrení na trhu práce, pod ktoré patria aj národné projekty financované zo zdrojov EÚ, ako napríklad Finančné stimuly pre zamestnanosť, Zručnosti pre trh práce a ďalšie, rezort práce vytvoril podľa ministra Tomáša 10 tisíc nových pracovných miest, udržal 35 tisíc pracovných miest a pripravil na trh práce viac ako 70 tisíc ľudí.Súčasťou týchto opatrení je aj pilotný projekt z dielne Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR Právo na prvé zamestnanie. Primárne boli určené pre doteraz nepracujúcich mladých ľudí do 29 rokov, ktorí obsadili až 80 % z týchto pracovných miest.„Budeme pokračovať v tejto iniciatívne, a preto spúšťame Právo na prvé zamestnanie II. Opäť zachováme podmienku, že sa musí jednať o ľudí , ktorí sú jeden mesiac v evidencii nezamestnaných, v prípade vysokoškolákov to budú 3 mesiace,“ dodal Tomáš.Pokiaľ sa takýto človek v tomto období nezamestná a splní aj druhú podmienku, že nepracoval na Slovensku súvisle viac ako 6 mesiacov, tak sa môže cez tento projekt zamestnať. V takom prípade takémuto zamestnávateľovi preplatí štát 80 % celkovej ceny práce, najviac však do výšky 1 010 eur. Zároveň mu na 3 mesiace preplatí aj tzv. mentora, teda človeka, ktorý zaučí toho nového zamestnanca v tom danom povolaní alebo na tej danej pozícii. Počas 9 mesiacov bude ministerstvo práce preplácať 80 % celkovej ceny práce a očakáva 6 mesačnú udržateľnosť tohto zamestnanca.Ako ďalej dodal minister práce Erik Tomáš, touto iniciatívou sa rezort práce zameria aj na pomoc mladým ľuďom zamestnať sa. „Prvých 6 mesiacov budeme preplácať opäť 80 % z celkovej ceny práce a budeme vyžadovať 4-mesačnú udržateľnosť. Čo sa týka samotného mentorovania a príspevku na mentora, tak to bude 2 mesiace,“ doplnil Tomáš.Ďalším významným, podľa ministra v praxi fungujúcim pilotným projektom, ktorý umožňuje nájsť si uplatnenie na trhu práce všetkým ľuďom, ktorí môžu pracovať, je Práca namiesto dávok. Po schválení tohto zákona bude platiť, že človek, ktorý môže pracovať a odmieta, príde o dávku hmotnej núdzi. To neplatí pre ľudí, ktorí z objektívnych príčin nemôžu pracovať.„Vďaka tomuto projektu rezort práce v spolupráci s inými rezortmi vytvára nové pracovné miesta v regiónoch po celom Slovensku prostredníctvom sociálnych podnikov,“ uzavrel minister.