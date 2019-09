Správou komory učiteľov sa bude zaoberať Inštitút vzdelávacej politiky

Ilustračná snímka. Foto: TASR - Marko Erd Foto: TASR - Marko Erd

Bratislava 16. septembra (TASR) - Správou Slovenskej komory učiteľov (SKU) o spoločenskom a ekonomickom postavení pedagógov v regionálnom školstve sa bude zaoberať Inštitút vzdelávacej politiky (IVP). V reakcii na pondelkovú tlačovú konferenciu SKU to uviedol pre TASR odbor komunikácie a protokolu Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu (MŠVVŠ) SR.Rezort školstva podotkol, že správa SKU nebola s ministerstvom konzultovaná. Vyjadriť sa k nej plánuje až po tom, ako ju poskytne na analýzu IVP.Podľa SKU doterajšie zvyšovanie platov pedagógov nezvýšilo atraktivitu učiteľského povolania, keďže dostatočne nereflektuje situáciu na trhu práce a neodráža rast životných nákladov a spotrebiteľských cien v uplynulom období. Soňa Puterková zo SKU poukázala na to, že od septembra sa zvýšili platy začínajúcich učiteľov, čo považuje za dobré. Na druhej strane však poznamenala, že to stále nie je dostačujúce.poznamenal rezort školstva. Zároveň ministerstvo doplnilo, že bolo otvorené rokovaniam s SKU.dodalo ministerstvo školstva. Zástupcovia SKU poznamenali, že na skutočné zvýšenie atraktivity učiteľského povolania je nutné skokové zvýšenie platov a zlepšenie pracovných podmienok pedagógov.