Prieskum: Deti sú často vystavované kyberšikane

Bratislava 16. septembra (TASR) - Silnejúci fenomén internetu a sociálnych sietí spôsobil nárast kyberšikany a poškodzovania dobrého mena na internete. Zasielanie útočných mailov, vytváranie dehonestujúcich stránok a blogov, zverejňovanie fotiek a videí s cieľom poškodiť inej osobe či ohováranie v diskusných fórach.Podľa prieskumu Uniqa poisťovne až 60 % ľudí nevie, ako sa proti takýmto útokom brániť. Úplne najzraniteľnejšie sú v tomto prípade deti. Kyberšikana sa totiž stala novým fenoménom na školách a zanecháva na psychike detí značné emocionálne rany.Kým v minulosti boli deti šikanované najmä v reálnom živote, s nástupom digitálnych technológií sa prípady zraňovania či zosmiešňovania presunuli do virtuálneho sveta, najmä u tínedžerov. Detskí psychológovia dokonca upozorňujú, že na internete dokážu byť deti krutejšie ako v reálnom živote. Šikana cez internet sa deje najčastejšie cez hanlivé komentáre k fotografiám, zastrašovanie a vydieranie cez správy, či neoprávnené zverejňovanie intímnych fotografií alebo videí na internete. Takéto útoky môžu na psychike dieťaťa nechať vážne následky, niektoré prípady zo sveta dokonca skončili až samovraždou.Inštitúcie zaoberajúce sa kyberšikanou odporúčajú rodičom, aby so svojimi deťmi neustále komunikovali a diskutovali aj o nástrahách online sveta. Mali by deti poučiť, aby o sebe nezverejňovali žiadne citlivé informácie, fotky či videá. Ľahko sa totiž môže stať, že ich niekto bude šíriť ďalej. Výbornou prevenciou je tiež stať sa súčasťou ich online sveta – byť ich priateľom na sociálnych sieťach, sledovať, koľko času trávia na internete a s kým. V súčasnosti už dokonca existujú aplikácie, vďaka ktorým môžu mať rodičia nad virtuálnym svetom svojich detí významnú kontrolu.To, že kyberšikana sa stala skutočným strašiakom, dokazuje aj prieskum. Podľa neho sa až 60 % opýtaných obáva toho, aby o nich na internete nekolovali nepravdivé informácie. Prieskum zároveň ukázal, že najmä deti, ale ani rodičia často nevedia, ako sa proti šikanovaniu cez sociálne siete alebo internet brániť.tvrdí Róbert Koch z poisťovne.