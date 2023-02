Správy o zapojení slovenských vojakov do konfliktu na Ukrajine sú lož, podľa Majera nejde o žiadnu tajnú operáciu

Zneužívanie situácie na rozvrat spoločnosti

Nejde o žiadnu tajnú operáciu

Klamstvá a strašenie politikov

23.2.2023 (SITA.sk) - Ministerstvo obrany (MO) SR upozorňuje na šírenie nepravdivých škodlivých dezinformácií, ktoré sa týkajú údajného chystaného zapojenia slovenských vojakov do konfliktu na Ukrajine. MO SR upozornilo, že je to lož.Rezort obrany spresnil, že tentokrát ide o oficiálne tlačivo na internete so zámerne nesprávnou interpretáciou, čím sa snažia rôzne motivované osoby pretlačiť nepravdivú informáciu. V tlačovej správe o tom informovala hovorkyňa MO SR Martina Kovaľ Kakaščíková.„V skutočnosti dokument s návrhom na ´vyslanie príslušníkov Ozbrojených síl (OS) SR do asistenčnej misie Európskej únie pre Ukrajinu...´ pojednáva o zapojení slovenských vojakov do asistenčnej misie EÚ v prospech Ukrajiny, nie na Ukrajine," upozornil rezort a zároveň dodal, že o tejto misii informovali ešte 22. decembra minulého roku, a tiež otvorene a pravidelne informujú o jej priebehu.MO SR informovalo napríklad aj o počte ukrajinských občanov, ktorým OS SR takýmto spôsobom poskytli základný vojenský výcvik na území SR.„Odmietam zneužívanie skutočných vlastencov – príslušníkov OS SR na plnenie zjavne protištátnych záujmov, ako napríklad rozvrat spoločnosti či nedôveru v rozhodnutia štátu. Tu už nejde o fazuľky ale o bezpečnosť Slovenskej republiky a medzinárodný kredit ako zodpovedného partnera a spojenca,“ zdôraznil minister obrany SR Jaroslav Naď. EÚ už na jeseň minulého roku oznámila vytvorenie svojej asistenčnej misie pre Ukrajinu, ktorá je zameraná na výcvik ukrajinských síl, aby sa mohli brániť voči ruskej agresii. „Výcvik ale prebieha na území EÚ, a nie na Ukrajine," dodal rezort.„Slovensko deklarovalo zapojenie do tohto výcviku, a teda aj do tejto misie už vtedy a opakovane, takže nejde o žiadnu novinku. Aby sa tak stalo, je k tomu potrebné vládou a parlamentom schváliť mandát, s ktorým súvisí zdieľaný dokument. Takže žiadna tajná operácia ani nič podobné, len normálny legislatívny postup v súlade s našimi predošlými vyjadreniami,“ potvrdil štátny tajomník MO SR Marian Majer. MO SR zdôraznilo, že žiadne zaťahovanie slovenských vojakov do konfliktu nebude, nie je a neexistuje, a preto odmieta reagovať na klamstvá a strašenie, napríklad aj zo strany politických predstaviteľov, obzvlášť tých, ktorí boli právoplatne odsúdení za extrémizmus.„Nebudeme sa podieľať na strašení ľudí tak, ako to bolo pri neexistujúcej mobilizácii, jadrových zbraniach a znásilňovaní slovenských žien na Sliači," uzavrelo MO SR.