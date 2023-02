Muž žiadal dávku v hmotnej núdzi, pracovníčkam úradu sa vyhrážal a stanovil aj termín, kedy zomrú

23.2.2023 (SITA.sk) - Zo zločinu vydierania obvinila polícia 36-ročného muža z Prešova. Ako informovala hovorkyňa Krajského riaditeľstva Policajného zboru v Prešove Jana Ligdayová, muž v stredu 22. februára na úrade od zamestnankýň požadoval vyplatenie dávky v hmotnej núdzi, pričom sa ženám vyhrážal, že ak mu peniaze nedajú a jeho mama zomrie, tak zomrú aj ženy. „Stanovil aj termín, do ktorého mu majú byť peniaze vyplatené, inak ženy zomrú,“ uviedla Ligdayová.Muž podľa polície vyhrážky neustále opakoval, bol agresívny, kopal do stoličiek a dverí. „Prešovčana policajti zadržali a umiestnili do cely policajného zaistenia. Vyšetrovateľ spracuje podnet na podanie návrhu na väzobné stíhanie obvineného,“ dodala policajná hovorkyňa.