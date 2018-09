Správy zo schránky slovensko.sk je možné poslať aj na e-mail

Ilustračná snímka. Foto: TASR Michal Svítok Foto: TASR Michal Svítok

Bratislava 25. septembra (TASR) – Elektronické schránky na portáli slovensko.sk majú niekoľko nových funkcií. Rozhodli o nich občania v používateľskom prieskume. Jedným z vylepšení je aj možnosť preposlať si správu na e-mail, informovala Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby (NASES).Každú prečítanú správu je už v súčasnosti možné poslať z elektronickej schránky aj na e-mail. Aktuálne sa dá správa odoslať na jednu e-mailovú adresu a pre jednoduchšiu čitateľnosť sa elektronické dokumenty zasielajú do e-mailovej schránky bez elektronických podpisov. NASES pred odoslaním zároveň odporúča zistiť, aký veľkostný limit na prijímanie správ má e-mailová schránka, na ktorú sa má správa odoslať. Ak bude menší ako limit stanovený v elektronickej schránke (14 MB), správa sa neprepošle.Pre prehľadnejšiu prácu aj s podpísanými súbormi zasielanými z úradov sa mení spôsob práce so súbormi v elektronickej schránke. Náhľad dokumentu v správe je možné podľa potreby skryť a novinkou je tiež prehľad o tom, ktorý súbor je podpísaný s prehľadnejšími informáciami o podpisoch. Pre zobrazovanie informácií o podpísaných súboroch už v súčasnosti nie je potrebné použiť samostatnú aplikáciu D.Viewer.Vytváranie nových správ zároveň prešlo dizajnovou úpravou, ktorá by mala byť prehľadnejšia.skonštatoval generálny riaditeľ NASES Lukáš Sojka s tým, že po novom môžu používatelia podpísať aj vybraný súbor z podpisových kontajnerov.Zmeny sa dotknú aj pracovníkov štátnych inštitúcií, ktorí elektronicky podpíšu aj viaceré dokumenty, napríklad rozhodnutie s priloženým PDF dokumentom.doplnil Sojka.NASES plánuje v budúcnosti umožniť aj zasielanie SMS notifikácií na viac telefónnych čísel, podnikateľom sprístupniť možnosť podpísania toho istého dokumentu dvoma osobami, alebo aj možnosť preposlania správy na iný úrad priamo zo schránky právnickej, ale aj fyzickej osoby.