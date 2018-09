Talianska vláda by mala udržať rozpočtový deficit pod hranicou 2 %

Na archívnej snímke dolná komora talianskeho parlamentu. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Rím 25. septembra (TASR) - Talianska vládna koalícia je ochotná dohodnúť sa na rozpočtovom deficite v budúcom roku pod 2 % hrubého domáceho produktu (HDP). Uviedol to zdroj z talianskej vlády po pondelkovom rokovaní (24.9.) premiéra Giuseppeho Conteho s kľúčovými ministrami.Vláda, ktorú tvoria protisystémové Hnutie piatich hviezd a krajne pravicová Liga Severu, musí svoje rozpočtové ciele predložiť tento týždeň. Ako uviedol zdroj,Ďalší zo zdrojov informoval, že minister hospodárstva Giovanni Tria, ktorý nie je členom ani jednej z vládnych strán, trval na stanovení cieľa v oblasti rozpočtového schodku na budúci rok na úrovni 1,6 % HDP. Na druhej strane, vládne strany pôvodne presadzovali rozpočtový deficit nad hranicou 2 % HDP.Podľa posledných informácií sa však črtá kompromis. Ten naznačil aj taliansky denník La Stampa, podľa ktorého by talianska vláda mala tento týždeň oznámiť, že sa pre budúci rok dohodla na rozpočtovom schodku na úrovni 1,9 % HDP. V rámci dohody o rozpočte by mala zároveň oznámiť investičný balík v hodnote 36 miliárd eur.