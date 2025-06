Spreneveru v Petržalke bude vyšetrovať ÚBOK, zastupujúca starostka dala naceniť externý audit

Škoda veľkého rozsahu

Žiadali predložiť cenovú ponuku

Vyjadrenia audítorských spoločností

K zlyhaniam prišlo aj v oblasti vyplácania miezd na úseku materských škôl

Požiadavka na nacenenie auditu pri kalkulácii, vyplácaní a účtovaní miezd

Predloženie súhrnného popisu zistení a odporúčaní

17.6.2025 (SITA.sk) - Zastupujúca starostka bratislavskej Petržalky Iveta Jančoková dala naceniť poslanecký návrh na externý audit . Ako informovala hovorkyňa mestskej časti Mária Halašková , suma za audit by prekročila milión eur. S prípravou externého auditu začal po spustení toho interného ešte exstarosta Ján Hrčka . Spreneveru referenta miestny úrad finálne vyčíslil na viac ako 2,7 milióna eur."Vedenie mestskej časti Bratislava - Petržalka informoval v piatok 13. júna Odbor kriminálnej polície Krajského riaditeľstva Policajného zboru (PZ) Bratislava , že vyšetrovanie sprenevery ich bývalého kolegu a zamestnanca Reného H. bolo z dôvodu uplatnenia si výberovej príslušnosti odstúpené na Úrad boja proti organizovanej kriminalite Prezídia PZ ," uviedla hovorkyňa.Mestská časť zároveň v pondelok 16. júna ukončila svoj interný audit v časti vyčíslenia celkovej škody. "Sumu, ktorú si náš bývalý zamestnanec od januára 2023 v rámci svojho podvodu vyplatil na svojich 150 účtov v ôsmich slovenských bankách sme vyčíslili na 2 759 429,02 eura,” uviedla zastupujúca starosta Petržalky Iveta Jančoková s tým, že čiastka zodpovedá škode veľkého rozsahu. O takmer identickej sume informoval pri vzatí do väzby Reného H. aj Krajský súd v Bratislave "V neposlednom rade považujeme za potrebné v tejto chvíli verejnosť informovať o tom, že miestny úrad Petržalka pod mojím dočasným vedením pokračuje v príprave externého auditu, ktorý navrhol ešte bývalý starosta Ján Hrčka,” dodáva Jančoková. Podľa nej nič na veci nezmenilo ani uznesenie petržalského zastupiteľstva z mimoriadneho májového zasadnutia, ktoré Hrčka vyhodnotil ako v rozpore so zákonom."To, že poslanci Teamu Bratislava a Progresívneho Slovenska (TB/PS) navrhli extrémne rozsiahly audit na roky spätne a odhadli jeho cenu "len” na 300-tisíc eur, ktoré navyše navrhli čerpať z rezervného fondu, kde sa nachádza nižšia suma, nemá za nás vplyv na to, že všetci určite chceme, aby proces i rozsah sprenevery nášho bývalého kolegu bol skontrolovaný aj externe,” vysvetlila Jančoková."Žiadame predložiť cenovú ponuku pre vykonanie forenzného, finančného, manažérskeho, personálneho, právneho a procesného hĺbkového auditu k zisteniam konkrétnych nedostatkov, neprávostí, pochybení alebo porušenia právnych predpisov týkajúcich sa mestskej časti Petržalka v období rokov 2019 až 2025, najmä vo väzbe na odhalenia zlyhania kontrolných mechanizmov," znela požiadavka miestneho úradu pre štyri najväčšie audítorské firmy pôsobiace na Slovensku, ktorá doslovne čerpala z uznesenia."Prvá spoločnosť sa vyjadrila, že nepredloží cenovú ponuku, keďže zadanie má široký a nejasný záber a aktuálne nemá na daný audit pripravené kapacity. Ďalšia spoločnosť odporučila trhové konzultácie, keďže takto všeobecne definované zadanie neumožňuje presné nacenenie. Zároveň nás však upozornili, že suma 300-tisíc eur schválená zastupiteľstvom nebude pre tento audit dostačujúca,” uviedla zástupkyňa prednostu pre správu miestneho majetku, verejné obstarávanie, životné prostredie a územný rozvoj Silvia Čechová. Tretia spoločnosť podľa nej na žiadosť o cenovú ponuku vôbec nereagovala.Štvrtá spoločnosť samosprávu upozornila, že jej cenová ponuka je len hrubým a prvotným odhadom, keďže v danom uznesení poslancov chýbajú akékoľvek špecifikácie. "Každopádne, cenová ponuka jedinej audítorskej firmy, ktorá bola v danom znení ochotná takýto rozsiahly audit v množstve oblastí a už od roku 2019 aspoň nahrubo odhadnúť, sa pohybuje v rozmedzí 0,91 až 1,35 milióna eur s DPH,” upresnil druhý zástupca starostu Petržalky Ján Karman s tým, že je to blízko odhadu, ktorý Hrčka prezentoval na zastupiteľstve."Zároveň platí, že sme v kontexte uznesenia poslancov a našej žiadosti o cenové ponuky boli z dvoch spoločností upozornení, že vyplývajúc z dobrej praxe navrhujú najskôr uskutočniť forenzný audit procesov pri vyplácaní miezd, ktorý odhalí problémové oblasti a následne usmerní ďalšie prípadné audity,” dodáva Karman, ktorý už v máji požadoval, aby jeho poslaneckí kolegovia a kolegyne dbali aj na efektivitu takto vynaložených prostriedkov."Z týchto a ďalších dôvodov miestny úrad – súbežne so zadaním cenových ponúk na poslancami schválené rozsiahle a hĺbkové audity – pripravil zadanie aj pre konkrétny forenzný audit v oblasti vyplácania miezd na úseku materských škôl a jedální, kde k zjavným pochybeniam a zlyhaniam prišlo," dodala hovorkyňa.Po dôkladnom zvážení základného cieľa, ktorým je vyšetrenie sprenevery viac ako 2,7-milióna eur, ako aj časového rámca a plánovaných nadväzujúcich krokov, preto miestny úrad Petržalka pod vedením vicestarostky Jančokovej zadal audítorským firmám aj požiadavku na nacenenie forenzného auditu pri kalkulácii, vyplácaní a účtovaní miezd vrátane zistenia individuálnej zodpovednosti zapojených zamestnancov, a to za obdobie, v ktorom bola sprenevera identifikovaná."Hovoríme o rokoch 2023, 2024 a prvých štyroch mesiacoch roka 2025, pričom predpokladaná hodnota zákazky sa pohybuje v zlomku sumy široko definovaného zadania bez uvedených cieľov zo strany poslancov a poslankýň TB/PS,” vysvetlila Jančoková s tým, že verejné obstarávanie prebieha, bude vyhodnotené v najbližších dňoch a o jeho výsledkoch bude samospráva informovať.V rámci správy z tohto auditu tiež miestny úrad žiada predloženie súhrnného popisu zistení a odporúčaní pre prijatie nápravných i preventívnych opatrení. "V prípade systémových zistení dokonca aj identifikáciu ďalších procesov v rámci úradu, ktoré by mohli byť zasiahnuté, teda ďalej auditované," doplnila Halašková."Na základe tohto postupu by sme zastupiteľstvu následne odporučili prípadné ďalšie zameranie nezávislých auditov. Tiež platí, že pri realizovaní nami definovaného forenzného auditu žiadame najväčšie a najskúsenejšie audítorské firmy použiť aj technológie, ktoré by mali nielen odhaliť, ale i preukázať pochybenia v ďalšom konaní,” vysvetľuje Čechová.Tento postup pri vyšetrovaní a cielení na potenciálne problémové oblasti je podľa nej efektívny z pohľadu financií, časového rámca a personálnych možností miestneho úradu Petržalka. "Tiež platí, že oslovené renomované audítorské spoločnosti by mali byť garanciou kvality odborných výstupov, ktoré vyžaduje vedenie nášho úradu, zastupiteľstvo a najmä široká verejnosť,” uzatvára Čechová.