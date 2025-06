Prezident Pellegrini: Slovensko nebude na samite NATO narúšať jednotu

Prezident Pellegrini po okrúhlom stole s lídrami strán oznámil zhodu na tom, že na samite NATO v Haagu nebude Slovensko blokovať jeho závery. Očakáva sa, že členské štáty sa na samite zaviažu zvyšovať výdavky na obrany.

„Slovensko musí vyjednávať do posledného dňa, ale v závere by nemalo byť jedinou krajinou, ktorá naruší konsenzus,“ povedal prezident. Navyšovanie sa musí podľa neho udiať postupne v horizonte desať a viac rokov. Pellegrini podporil myšlienku v prvých rokoch investovať do duálnych projektov, ako je výstavba nemocníc.

O konkrétnych číslach hovoriť prezident nechcel, iba povedal, že viac štátov Aliancie je za postupné zvýšenie výdavkov na obranu a investície do duálnych projektov.

Peter Pellegrini odmieta myšlienku neutrality, o ktorej začal hovoriť predseda vlády Robert Fico. Prezident to označil za osobný postoj premiéra, ktorý nadhodil politickú tému, aby sa o tom teraz mesiac diskutovalo. Vraví, že ide o provokatívnu myšlienku, na čo je podľa neho premiér expert. „Budeme o tom diskutovať 20 dní a výsledok nebude žiaden.“

Pellegrini povedal, že je na médiách a politických stranách, či na tento lep skočia. „Je to dnešný fenomén politiky. V tomto je premiér majster.“

Varoval, že takéto vyhlásenia môžu vyústiť do petičnej akcie, pri ktorej môže byť za mesiac 400 000 hlasov podporujúcich vystúpenie z NATO. „Neotvárajme tieto témy,“ vyzval prezident s tým, že bezpečnosť pre všetkých občanov je najdôležitejšia.

Upozornil, že členstvo v NATO je v programovom vyhlásení vlády a vláda sa v ňom zaviazala k modernizácii armády. Koncept neutrality je naviac podľa prezidenta výrazne nákladnejší ako keď sme členmi Severoatlantickej aliancie, kde sme teraz na obranu dávali výdavky v hodnote dvoch percent HDP. Ak by sme boli neutrálna krajina, mohli by sa výdavky podľa Pellegriniho vyšplhať na sedem až osem percent a to by Slovensko nezvládlo.

Prezident garantoval, že na samite v Haagu bude prezentovať, že sme členským štátom NATO a názor Fica označil za jeho osobný názor.

Správu budeme aktualizovať