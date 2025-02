Sprievodca pubertou. Čo by mali chlapci vedieť?

Čo by mali chlapci vedieť je úprimný a pútavý rozhovor o všetkom, čo by mal chlapec vedieť o puberte.

Väčšina chlapcov zvládne pubertu bez výraznejších problémov. Keď vedia, čo sa s nimi deje, všetko zvládnu ľahšie. Nech si prečítajú túto knihu tak, ako im to vyhovuje, k niektorým kapitolám sa vrátia viac ráz, iné prebehnú raz alebo dva razy.

Ak niečo pokladajú za obzvlášť dôležité, môžu si to podčiarknuť. Znovu sa pozrú do tejto knihy, keď toho bude na nich priveľa. Pochopia, že puberta nie je taká ťažká a každý dospelý ju zvládol. Všetko prekonajú a nakoniec sa z nich stane skutočný muž.

Ako prežiť pubertu?

Čo by som mal vedieť o dievčatách?

Prečo mi rastú fúzy?

Ako viem riešiť konflikty s rodičmi alebo kamarátmi?

To všetko sú témy, ktoré sú rovnako dôležité ako prvé romantické zážitky s dievčatami či prvý sex. Chlapci tu nájdu odpovede na všetko, čo ich zaujíma.

Toto obdobie nie je vždy ľahké. Veľa vecí sa zmení a mnohé sa im možno budú aj páčiť. Iné zmeny také príjemné nebudú. Zažijú, že vlastné telo a pocity im odrazu budú pripadať cudzo. Všeličo náhle vyzerá celkom ináč. Aj záľuby, ktoré chalanov nadchýnali ako dieťa, ich naraz začnú nudiť.

V puberte sa ich myšlienky a pocity rútia po horskej dráhe a oni sa budú rútiť s nimi.

V knihe nájdete také kapitoly ako:

Ako prebieha puberta?

Keď telo zmužnie – svaly, hlas, vlasy, pohlavné orgány

Dozrievaš aj duševne

Ako je to s dievčatami

Ako sa majú chlapci o seba starať

Tvár vyžaduje osobitnú starostlivosť

Šport a relaxácia

Priateľstvo a láska

Konflikty v puberte

„Ani v tomto období sa nemusíš cítiť osamotený. Porozprávaj sa s rodičmi o všetkom, čo sa ťa dotýka,“ odkazuje autorka Alma Gross. „Možno by si si rád prečítal túto knihu spolu s nimi. Aj starí rodičia môžu byť v puberte veľmi dobrí spojenci. Starší brat alebo sestra ti radi odpovedia na tvoje otázky a podporia ťa, keď už prešli pubertou. Ak sa ocitneš vo veľkých problémoch, môžeš sa obrátiť na IPčko.sk. Na Slovensku je viacero poradní pre mladých, napríklad www.dobralinka.sk alebo Linka detskej istoty.“