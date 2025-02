Z. Piussi: Pochybenia polície a justície sú tie najsmutnejšie témy

Pachová stopa je názov nového investigatívneho filmu dokumentaristky Zuzany Piussi. Snímka, ktorá môže v divákoch vyvolať znepokojenie, skúma problematické zákutia justície a vykresľuje osobné príbehy údajných páchateľov, odsúdených na základe pachovej identifikácie, kontroverznej metódy dlhodobo spochybňovanej odborníkmi.





"Robím filmy, ktoré sú kritické, zaujímam sa o svet, ktorý je okolo mňa, vždy si budem všímať obyčajných ľudí, ktorí sú na tom zle, myslím si, že to je úloha filmárov," uviedla Piussi na štvrtkovej tlačovej konferencii k novému filmu. Zaoberá sa kontroverznou metódou pachovej identifikácie - neviditeľným súborom stôp prítomnosti človeka na danom mieste, ktorý dokáže "prečítať" pes.Piussi poukazuje na to, že metóda je napriek výhradám odborníkov povyšovaná do úlohy kľúčového dôkazu. Na tento problém dlhodobo upozorňuje český Spolek Šalamoun, ktorý metódu kritizuje ako zdroj justičných omylov. Okrem vyjadrení odborníkov dostávajú vo filme priestor prípady ľudí, ktorí sedia vo väzení s dlhými trestami a usilujú sa o obnovu svojho procesu.

Filmom sprevádzajú aktivisti John Bok a Václav Peričevič zo Spolku Šalamoun. Ten sa venuje prípadom stíhaných obžalovaných a odsúdených osôb, pri ktorých je podozrenie, že bolo porušené právo na spravodlivý proces alebo inak poškodené ľudské práva. Bok spoločne s Peričevičom sledujú prípady nespravodlivo obvinených, navštevujú ich vo väzení a zúčastňujú sa na súdnych pojednávaniach.



"Pes určite môže potvrdiť, že človek bol na danom mieste, ale nie je schopný potvrdiť kedy, pachová stopa má dlhú trvanlivosť, nemôže potvrdiť, či to bolo v čase zločinu," poukázal Bok na zavádzajúci charakter metódy, ktorú česká justícia a policajný aparát začlenili do praxe výkonu spravodlivosti po roku 1989 a povýšili na úroveň kľúčového dôkazu. Ak je teda pachová stopa podozrivého označená ako pozitívna, stačí to na odsúdenie - bez ďalších dôkazov alebo dokonca napriek iným dôkazom.



"Pochybenia polície a justície sú tie najsmutnejšie témy, ničia životy celým rodinám. Ale keď robíte takýto film s ľuďmi, ktorí bojujú za druhých a robia to vo voľnom čase a zadarmo, tak je to to najpozitívnejšie, čo môže človeka stretnúť, a dáva mi to chuť urobiť film čo najlepšie," priznáva Piussi.



Jej nový dokument Pachová stopa prináša do slovenských kín distribučná spoločnosť Filmtopia od 6. februára. Premietať sa bude v kamenných kinách, multikinách aj filmových kluboch. V Banskej Bystrici, Prešove, Košiciach a Žiline sú naplánované projekcie spojené s diskusiami s režisérkou a Johnom Bokom.