Sprísnenie pokút pre firmy za poškodenie ľudských práv a životného prostredia v zahraničí Švajčiari odmietli

29.11.2020 (Webnoviny.sk) - Návrh na sprísnenie pokút voči firmám sídliacim vo Švajčiarsku, ak porušia ľudské práva alebo poškodia životné prostredie v zahraničí, švajčiarski voliči v nedeľňajšom referende odmietli. Podľa odhadov verejnoprávnej televízie SRF boli voliči v postoji voči návrhu rovnomerne rozdelení.Návrh s názvom "Zodpovedné firmy - pre ochranu ľudí a životného prostredia" však neuspel aj preto, že ho odmietla väčšina kantónov. Podľa švajčiarskych pravidiel návrhy v referende musia byť schválené väčšinou hlasov, ale aj väčšinou kantónov.Švajčiarska vláda návrh sprísnenia postihov firiem odmietala s tvrdením, že zachádza príliš ďaleko. Jeho prijatie podporovali ľavicové skupiny a niektoré veľké občianske organizácie.Ak by bol návrh schválený, veľké spoločností so sídlom vo Švajčiarsku by sa museli zodpovedať pred súdmi krajiny za svoje chybné činnosti ale aj za činnosti ich dcérskych firiem a subdodávateľov v zahraničí, ak by nedokázali preukázať, že vopred uskutočnili náležité skúmanie.