Šeliga: Žiaden z kandidátov na generálneho prokurátora nemal dopredu nič sľúbené

SITA Slovenská tlačová agentúra, prevádzkovateľ spravodajského portálu webnoviny.sk . Všetky práva vyhradené.

29.11.2020 (Webnoviny.sk) - To, že v koalícii ešte nie je dohoda na kandidátovi generálneho prokurátora dokazuje, že nikto nemal dopredu nič sľúbené. V nedeľňajšej diskusnej relácii O 5 minút 12 Rozhlasu a televízie Slovenska (RTVS) to povedal podpredseda parlamentu Juraj Šeliga Podľa jeho slov bola dohoda, že po tvrdom vypočutí budú nasledovať rokovania v kluboch a následne v koalícii. Tvrdé vypočutie bolo podľa neho potrebné. Šeliga doplnil, že koalícia má povinnosť dohodnúť sa na jednom kandidátovi. V strane Za ľudí si podľa neho zostavili poradie uchádzačov. Traja, respektíve štyria, sú pre nich prijateľní.Podpredseda strany Smer-sociálna demokracia (Smer-SD) Richard Takáč povedal, že ak sa v prvom kole nepodarí kandidáta zvoliť, Smer si možno na klub zavolá dvoch uchádzačov, ktorí postúpia do opakovanej voľby.Zároveň potvrdil, že poslanci Smeru sa na voľbe zúčastnia, no nebudú hlasovať ani za jedného. Zopakoval, že navrhnú, aby voľba bola tajná. Smer-SD podľa jeho slov nerokoval so žiadnou koaličnou stranou o voľbe.