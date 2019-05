Spustená registrácia na odbornú konferenciu iDEME 2019

SITA Slovenská tlačová agentúra, prevádzkovateľ spravodajského portálu webnoviny.sk . Všetky práva vyhradené.

BRATISLAVA 20. mája (WebNoviny.sk) - V utorok 25. júna 2019 sa v hoteli Bôrik v Bratislave uskutoční odborná konferencia o informatizácii verejnej správy iDEME 2019 (Informatizácia až po dediny a mestá), ktorú tradične organizuje občianske združenie Partnerstvá pre prosperitu (PPP). Ide už o 12. ročník podujatia, ktorého spoluorganizátorom je tento rok Úrad podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu. Konferencie sa spravidla zúčastňuje 200 návštevníkov predovšetkým z verejného sektora. Podujatie bude tento rok venované trom základným okruhom: eGovernment a využitie fondov EÚ na informatizáciu spoločnosti, kybernetická bezpečnosť a manažment údajov.Podľa prezidenta PPP Milana Ištvána konferencia iDEME 2019 prinesie aktuálne pohľady na budovanie elektronických služieb verejnej správy na Slovensku, predovšetkým vo väzbe na národné eGovernment projekty Operačného programu Integrovaná infraštruktúra (OPII). Blok o kybernetickej bezpečnosti bude venovaný nielen aktuálnym svetovým trendom, ale aj aktivitám na Slovensku, vrátane pripravovanej dopytovej výzvy z OPII. Popoludňajší program konferencie je venovaný manažmentu údajov – od predstavenia činnosti Dátovej kancelárie ÚPVII až po prezentáciu zaujímavých projektov.Striebornými partnermi konferencie iDEME 2019 sú slovenská spoločnosť Aliter Technologies, Cisco Systems a FORTINET. Partnermi podujatia sú spoločnosti Atos IT Solutions and Services, BIZZdesign CEE, HEXAGON, SAP Slovensko a Sevitech. Sponzormi sú Microcomp Computersystém a QBSW. Vystavovateľom bude IT školiace stredisko GOPAS. Obsahovými a mediálnymi partnermi sú Fórum pre komunikačné technológie (CTF), magazín PC REVUE, portál PROMOSPRÁVY a tlačová agentúra SITA.Registrácia na konferenciu iDEME 2019 je možná po vyplnení registračného formulára na stránke www.ideme.net Presný program konferencie a viac informácií o predchádzajúcich ročníkoch konferencie iDEME nájdete tiež na stránke www.ideme.net prezident PPP