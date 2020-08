Spustili Matovičov fond vzájomnej pomoci, overovateľmi údajov sú starostovia aj kňazi

Väčšinu prostriedkov poskytol fondu jeden podnikateľ

Pellegrini vznik fondu skritizoval

12.8.2020 - Spustenie fondu vzájomnej pomoci, ktorý je určený pre ľudí zasiahnutých koronakrízou, v stredu 13. augusta ohlásil Úrad vlády SR. Informoval o tom vedúci úradu Július Jakab s tým, že do fondu môžu prispievať všetci občania. Úradu vlády SR pomáha s prerozdeľovaním financií z fondu nezisková organizácia (NO) Ľudia ľuďom.No zároveň v tejto súvislosti spustila internetovú stránku fondvzajomnejpomoci.sk. „Každý žiadateľ môže svoju žiadosť zaregistrovať na túto internetovú stránku a po schválení, čo bude trvať asi týždeň, uverejnia žiadosť na webstránke a akonáhle získa overenie od nezávislého overovateľa, má nárok na prvých 200 eur z fondu,“ objasnil riaditeľ Ľudia ľuďom Roland Kyška.Nezávislými overovateľmi sú zvyčajne osobnosti z regiónov, teda napríklad starostovia, miestni poslanci, aktivisti či kňazi. Oni budú vedieť overiť autenticitu údajov žiadateľa. Ako uviedol Kyška, najväčší problém pre organizáciu bolo kapacitne zabezpečiť overovanie veľkého množstva žiadostí.Žiadatelia o pomoc na internetovej stránke budú môcť prijať finančné príspevky od širokej verejnosti. Tieto dary bude Fond vzájomnej pomoci násobiť, za každé darované euro prispeje fond pomoci eurom navyše.„Budeme sledovať unikátnych darcov, aby to nebolo tak, že dám si žiadosť, posuniem si na tú žiadosť nejakú sumu a takú istú sumu dostanem od úradu vlády. Násobia sa teda vždy unikátne dary od unikátnych darcov a to do výšky desiatich eur. Pričom súhrnná výška z fondu neprekročí tisíc eur,“ vysvetlil základný mechanizmus rozdeľovania pomoci Kyška.Zriadenie fondu vzájomnej pomoci na Úrade vlády SR ohlásil premiér Igor Matovič (OĽaNO) s koaličnými partnermi na začiatku apríla. Fond má pomáhať ľuďom postihnutým pandémiou koronavírusu. Stav účtu je v súčasnosti 680 323,74 eura a peniaze sú uložené na transparentnom účte v štátnej pokladnici.Na účet fondu vložil k 27. máju najväčšiu sumu, teda 500-tisíc eur podnikateľ v papiernickom priemysle Milan Fiľo. Napríklad, Únia mladých čínskych podnikateľov na Slovensku venovala 26-tisíc eur.Do fondu prispela okrem iných aj manželka premiéra Pavlína Matovičová. Prvý raz to bolo 1 491,20 eura. Do správy napísala, že ide o prvú výplatu premiéra. Druhý raz poslala tritisíc eur.Predseda parlamentu Boris Kollár (Sme rodina) vložil do fondu dva razy po tisíc eur. Rovnakú sumu venoval aj minister práce Milan Krajniak (Sme rodina). Minister školstva Branislav Gröhling (SaS) venoval 2 349,30 eura, druhý raz prispel čiastkou 1 349,30 eura.Minister zahraničných vecí Ivan Korčok (nom. SaS) poslal tisíc eur. Takú istú sumu darovala aj vicepremiérka Veronika Remišová (Za ľudí) a minister financií Eduard Heger (OĽaNO). Ombudsmanka Mária Patakyová poslala na účet fondu tiež tisíc eur. Viacerí poslanci klubu Obyčajní ľudia a nezávislé osobnosti (OĽaNO) a Sme rodina do fondu odviedli po 500 eur, niektorí aj opakovane.Podpredseda parlamentu Peter Pellegrini (vznikajúca strana Hlas - sociálna demokracia) označil zriadenie fondu za marketingový ťah premiéra, ktorý nič nevyrieši. Do fondu nateraz neprispel ani jeden opozičný poslanec.