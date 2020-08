Povedal to počas rokovania vlády minister školstva, vedy, výskumu a športu SR Branislav Gröhling (SaS).

Podľa premiéra Igora Matoviča (OĽaNO) však Gröhling „predbieha“ a konečné znenie vyhlásenia bude mať na starosti minister zdravotníctva Marek Krajčí (OĽaNO).

Nechcú robiť chaos

Návrh, ktorý na vládu predložila pandemická komisia, napokon stiahli. Od rodičov totiž vyžadoval, aby do čestného prehlásenia zahrnuli okrem vyhlásenia o bezinfekčnosti aj to, že dieťa v posledných dvoch týždňoch nebolo v zahraničí. Týkalo sa to pritom všetkých krajín, a to aj tých, ktoré Slovensko označilo ako zelené, teda bezpečné.

Premiér Matovič počas prerušenia zasadnutia vlády uviedol, že návrh pandemickej komisie sa neprijme vo forme, v akej bol predložený.

„Nebudeme teraz spôsobovať chaos, keď si ľudia plánovali dovolenky v Chorvátsku, Maďarsku, Rakúsku a my sme zadefinovali tieto krajiny ako bezpečné, s menším rizikom. Tak určite nebudeme rodičov a deti stresovať nejakými novými povinnosťami,“ povedal.

Čestné prehlásenie

Na začiatku školského roka by rodičia podľa ministra školstva predložili čestné prehlásenie, že ich dieťa nemá príznaky ochorenia COVID-19 a že neprázdninovalo v rizikovej krajine.

Podobné prehlásenie by odovzdal rodič znova, ak by dieťa vymeškalo v škole minimálne tri dni. Gröhling nepredpokladá, že by sa nejaký rodič postavil k tejto úlohe nezodpovedne a nechcel „povedať pravdu“.

„Myslím si, že ako spoločnosť sme tak ďaleko a prežili sme si tri mesiace, že takýmto spôsobom budeme riskovať zdravie každého jedného dieťaťa a všetkých ostatných v triede,“ povedal.

Minister nechce pravidlá meniť

Predseda vlády Igor Matovič v tejto súvislosti povedal, že presné znenie čestného vyhlásenia bude mať na starosti minister zdravotníctva Marek Krajčí (OĽaNO). Grohling podľa jeho slov zatiaľ v tejto veci „predbieha“.

Krajčí na tlačovej konferencii po rokovaní vlády doplnil, že by chcel zvolať konzílium odborníkov, ktoré vyhodnotí, ako čo najlepšie zmanažovať nástup žiakov do škôl.

Gröhling v stredu tiež priblížil, že 18. augusta predstaví verejnosti presné znenia opatrení a uznesení. Dodal, že ministerstvo si chce presné znenie aj čestných prehlásení vykomunikovať aj s Úradom verejného zdravotníctva SR. Pravidlá by sa podľa Gröhlinga oproti júnu meniť nemali. Prehĺbiť by sa mala komunikácia s regionálnymi úradmi verejného zdravotníctva.