Spustili portál na pomoc mladým ľuďom rozmýšľajúcim o samovražde

Ilustračné foto. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Bratislava 2. júla (TASR) – Psychológovia z internetovej linky dôvery IPčko.sk spustili portál Chcemsazabit.sk na pomoc mladým ľuďom rozmýšľajúcim o samovražde. Chcú, aby táto stránka bola prvá, ktorú nájdu na internete ľudia hľadajúci informácie, ako ukončiť svoje životy. "informoval o tom TASR psychológ Marek Madro.Nový portál ponúka možnosť okamžite sa spojiť s odborníkom, ktorý je pripravený zasiahnuť a zachrániť zúfalému človeku život. "priblížil Madro.Psychológovia z IPčko.sk tak reagujú aj na alarmujúce štatistiky. Od začiatku roka 2019 zaznamenali nárast kontaktov so zúfalými tínedžermi. K téme samovraždy sa prihlásilo o 21 percent ich klientov viac než minulý rok. "podotkol Madro.Ako spresnil, do internetového vyhľadávača Slováci zadávajú mesačne pojmy "" 260-krát," 1000-krát či" 720-krát. Psychologička Lenka Nemcová tvrdí, že vďaka on-line terénnej práci dlhodobo mapujú diskusie, on-line komunity na sociálnych sieťach, videá a články s témami samovraždy. "priblížila myšlienku spustenia portálu. Nárastom používania mobilných zariadení s prístupom na internet sa podľa nej internet stal predmetom prvej voľby, po ktorom ľudia siahajú, keď chcú anonymne získať informácie a pomoc.podotkla.Občianske združenie (OZ) IPčko od roku 2012 prevádzkuje internetovú linku dôvery IPčko.sk. Za čas existencie linky odborne vyškolení psychológovia a sociálni pracovníci komunikovali cez internet už s viac ako 110.000 mladými ľuďmi. Za prvých šesť mesiacov tohto roka poskytli 7832 četových konzultácií a 2189 konzultácií prostredníctvom mailu. IPčko prevádzkuje pre mladých ľudí so zdravotným znevýhodnením špecializovanú linku dôvery dobralinka.sk. Tam od začiatku roka pomáhali 886-krát.Najčastejšie sa na IPčko.sk obracajú mladí ľudia s pocitmi samoty, problémami vo vzťahoch, depresiou, poruchami príjmu potravy, domácim násilím, problémami v škole, ale aj so sebapoškodzovaním či myšlienkami na smrť. OZ IPčko pripravuje aj ďalšie možnosti pomoci, ako je centrum krízovej intervencie, kde bude možné kontaktovať odborníka na krízu osobne, telefonickú službu okamžitej pomoci či mobilnú aplikáciu na zvládanie krízových situácií.