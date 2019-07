Železnice SR apelujú na dodržiavanie bezpečnosti počas prázdnin

Ilustračná snímka. Foto: TASR/Lukáš Grinaj Foto: TASR/Lukáš Grinaj

Bratislava 2. júla (TASR) - Železnice Slovenskej republiky (ŽSR) apelujú na deti a rodičov, aby boli cez letné prázdniny opatrné v blízkosti železničných tratí a pri trávení voľného času sa vyhli železnici a jej blízkosti. Nevhodným konaním by mohli ohroziť nielen plynulosť a bezpečnosť železničnej dopravy, ale tiež svoj život.Najčastejšími nebezpečnými detskými hrami sú podľa hovorcu ŽSR Michala Lukáča kladenie kameňov a iných predmetov na koľajnicové pásy a do koľajiska, hádzanie kameňov, fliaš a iných predmetov do vlaku či zatiahnutie ručnej brzdy na vozňoch maloletým. Medzi najnebezpečnejšie patrí vyliezanie na koľajové vozidlá odstavené pod trakčným vedením, prípadne železničné mosty alebo stĺpy. ŽSR preto opätovne žiadajú rodičov, aby poučili svoje deti o správaní sa na železnici.zdôrazňuje Lukáč.Dodal, že treba rešpektovať zákazy a príkazy na označených priestoroch a výveskách a uposlúchnuť pokyny oprávnených zamestnancov železníc. Bez súhlasu prevádzkovateľa dráhy, teda ŽSR, nemôžu ľudia vstupovať na dráhu a v obvode dráhy na miesta, ktoré nie sú prístupné verejnosti. Vstupovať do obvodu dráhy je povolené len na presne určené miesta, ako sú napríklad nástupištia a prístupové cesty k nim alebo železničné priecestia a priechody. Aj tu musia všetci zachovať opatrnosť primeranú povahe dopravy na dráhe.Ľudia nesmú poškodzovať koľajové vozidlá, teda rušne, vozne, a pracovné stroje, ani súčasti železničnej infraštruktúry, ako napríklad návestidlá, výstražníky, napájacie laná, závorové rahná, reléové domčeky či traťové telefóny, pretože ohrozujú plynulosť železničnej dopravy a spôsobujú riziko vzniku nehody. Tomu, kto takto koná, hrozí trestné stíhanie pre poškodzovanie a ohrozovanie prevádzky všeobecne prospešného zariadenia v zmysle Trestného zákona, pričom za takýto trestný čin môže páchateľ dostať až osem rokov odňatia slobody.