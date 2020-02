Spustili portál o uplatnení absolventov, najviac ich pracuje na pozícii predavača

Stopa absolventov

4.2.2020 (Webnoviny.sk) - Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR predstavilo portál uplatnenie.sk , ktorý prináša informácie o uplatnení absolventov stredných a vysokých škôl na trhu práce. Na portáli možno nájsť zatiaľ len informácie o absolventoch, ktorí ukončili školu v roku 2018. Ide teda len o informácie o jednom ich kariérnom roku."Každý si môže zistiť, ako vyzerá kariérne uplatnenie absolventov každej strednej a vysokej školy na Slovensku podľa vyštudovaného odboru," uviedol na stretnutí s médiami štátny tajomník rezortu práce a sociálnych vecí Branislav Ondruš.Po vyhľadaní konkrétnej školy a študijného odboru sa ukáže, aké kariérne uplatenie majú absolventi danej školy. "Chceme nastaviť zrkadlo školám, aby vedeli, ako kvalitne pripravujú absolventov na pracovné uplatnenie," povedal Ondruš.Systém o uplatniteľnosti absolventov ministerstvo začalo budovať v minulom roku. "Takzvaná stopa absolventov umožňuje sledovať pohyby absolventov stredných a vysokých škôl v čase," tvrdí Ondruš. Ide podľa neho o najkomplexnejší systém v Európe. "Poskytuje obrovský analytický potenciál," zdôraznil.Systém podľa neho berie do úvahy aj využitie aktívnych opatrení na trhu práce, ak bol absolvent nezamestnaný a úrad práce mu poskytol niektoré z aktívnych opatrení trhu práce. Ďalšie údaje rezort práce na portál dodá v septembri tohto roka a následne v septembri v ďalších rokoch."Tento rok na jeseň uvidíme, čo sa s absolventom z roku 2018 dialo dva roky," povedal štátny tajomník. Systém podľa neho už v súčasnosti obsahuje 2,5 miliardy údajov.Ide o údaje z informačného systému ceny práce, informačného systému rezortu školstva, informačného systému služieb zamestnanosti a informačného systému Sociálnej poisťovne. Ambíciou ministerstva práce je do systému dodať aj informácie od zdravotných poisťovní.Jedným z výstupov nového systém je to, že najviac absolventov vysokých škôl z roku 2018 podľa Ondruša pracuje na pozícii predavača. "To isté nám vyskočilo aj pri stredoškolákoch, avšak pozícia predavača sa dnes charakterizuje ako pozícia, pri ktorej sa vyžaduje stredoškolské vzdelanie," upozornil.Podľa neho to svedčí o tom, že vysoké školy nepripravujú absolventov na to, aby sa dokázali uplatniť na pracovnom trhu v odbore, ktorý študujú.