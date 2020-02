Rebríček minimálných miezd v EÚ vedie Luxembursko s 2142 eurami, Slovensko je na 15. mieste

SITA Slovenská tlačová agentúra, prevádzkovateľ spravodajského portálu webnoviny.sk . Všetky práva vyhradené.

4.2.2020 (Webnoviny.sk) - Minimálnu mzdu má zavedenú 21 krajín Európskej únie (EÚ), Slovensku patrí s výškou 580 eur v ich rebríčku 15. miesto. „Takmer vo všetkých krajinách únie sa v tomto roku zvyšovala minimálna mzda. U nás výraznejšie, a to z 520 na 580 eur. Aj Bulhari, ktorí majú dlhé roky nelichotivo najnižšiu minimálku, pocítili medziročné navýšenie o 26 eur. Spolu so Slovákmi patria medzi desať krajín, ktoré majú minimálku do 700 eur,“ uviedla analytička Slovenskej sporiteľne Lenka Buchláková.Najvyššie minimálne mzdy poberajú ľudia vo Francúzsku (1539 eur), Nemecku (1584 eur), Belgicku (1594 eur), Holandsku (1636 eur), Írsku (1656 eur) a prvenstvo patrí Luxembursku (2142 eur).Výrazne rástli v tomto roku minimálne mzdy v strednej a východnej Európe, okrem Slovenska išli hore napríklad v susednom Česku, a to o vyše 40 eur.Naopak najnižšiu minimálnu mzdu majú v Bulharsku (312 eur). Medzi krajiny, ktoré minimálnu mzdu zavedenú nemajú patrí Dánsko, Taliansko, Cyprus, Rakúsko, Fínsko a Švédsko.Rozdiely v minimálnych mzdách v členských štátoch únie sú po zohľadnení rozdielov v cenovej hladine podstatne menšie ako vlani. „Z dôvodu nižších príjmov si mnohí Slováci nevedia mesačne ušetriť niečo navyše. Napriek tomu podľa našich údajov dokážu v priemere Slováci dať bokom 65 eur mesačne. Komplikovanejšie je to v prípade slobodných žien a matiek, prípadne otcov, ktorí sú na starostlivosť o dieťa sami. Patria medzi najohrozenejšie skupiny obyvateľstva, ktoré nevedia čeliť nečakaným finančným výdavkom, ako je napríklad pokazená práčka či auto,“ doplnila Buchláková.