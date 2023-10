Squash či netradičný flag futbal môžu byť súčasťou OH 2028, ponuku prijal aj Medzinárodný olympijský výbor

Záväzok voči fiškálnej zodpovednosti

13.10.2023 (SITA.sk) - V úvode aktuálneho týždňa organizátori olympijských hier v roku 2028 v americkom Los Angeles ponúkli do programu podujatia päť nových alebo staronových športov - bejzbal so softbalom, flag futbal, kriket, lakros a squash.A už v piatok exekutíva Medzinárodného olympijského výboru (MOV) prijala túto ponuku na svojom zasadnutí v indickom Bombaji. Definitíva v tomto smere padne v pondelok pri hlasovaní pléna MOV."Pri príprave programu sme boli otvorení pri vyhodnocovaní toho, čo je možné a nemožné pre Los Angeles 2028," povedala výkonná riaditeľka podujatia Kathy Carterová podľa webu insidethegames.biz a pokračovala: "K procesu sme pristúpili holisticky a autenticky, čím sme zabezpečili, že naše rozhodnutia budú založené na záväzku hier voči fiškálnej zodpovednosti."Američania ešte skôr uvažovali aj nad tým, že navrhnú súťaže v motoršporte, kickboxe, karate či breaking. Kriket bol v minulosti súčasťou OH iba v roku. V lakrose sa o olympijské medaily bojovalo v rokoch, neskôr bol ukážkovým športom v rokochSquash by mal v prípade úspešného procesu premiéru pod piatimi kruhmi. Bejzbal pre mužov a softbal pre ženy boli súčasťou ostatných OH v Tokiu, no organizátori OH 2024 v Paríži ich z programu vynechali.Flag futbal je nekontaktnou verziou známeho amerického futbalu a v jeho prípade by šlo tiež o debut v olympijskom programe. V predbežnom pláne medzi športami pre OH 2028 chýbajú vzpieranie, moderný päťboj či box.Nechýbajú však nové športy, ktoré mali premiéru v Tokiu - skejtbording, športové lezenie a surfing. Organizátori OH dostali od MOV upozornenie, že nesmú prekročiťšportovcom na celé podujatie.Prezident MOV Thomas Bach v piatok zdôraznil, že by bol rád, ak by box bol súčasťou programu OH 2028. Vylúčil však, že na tretích OH bez prerušenia by tento šport zastrešovala špeciálna pracovná skupina namiesto strešného orgánu. Aktuálne má organizácia World Boxing ambíciu stať sa "strechou" svetového boxu a nahradiť Medzinárodnú boxerskú asociáciu (IBA) Tá v júni prišla o privilégium zastrešovať box v MOV, no už pre Tokio 2020 toto odvetvie riadila práve MOV a nie IBA. Podľa Bacha MOV bude situáciu sledovať a box má šancu iba v prípade, ak sa vzťahy v tomto športe vyriešia.K modernému päťboju Bach poznamenal, že tento šport určite nebude súčasťou olympijského programu, aj jednou z disciplín namiesto jazdectva bude zdolávanie špeciálnych prekážok, ako navrhujú viaceré strany. Jazdecká časť moderného päťboja totiž čelí veľkej kritike po incidente z Tokia 2020 nemecká trénerka Kim Rashnerová udrela koňa reprezentantky Anniky Schleuovej, ktorý odmietol poslušnosť.