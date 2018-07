SR má Jandieva vydať v utorok večer. Jeho advokát verí, že ÚS zasiahne

Ilustračná snímka. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Bratislava 17. júla (TASR) - Slovensko plánuje žiadateľa o azyl Aslana Jandieva vydať ruským orgánom v utorok večer. Tvrdí to jeho advokát Lukáš Opett, ktorý však verí, že Ústavný súd (ÚS) SR stihne vydanie zastaviť. Slovensko by vydaním Jandieva porušilo predbežný zákaz Výboru OSN pre ľudské práva, ktorý chcel preskúmať, či mu v Rusku nehrozí mučenie alebo zlé zaobchádzanie. Ministerstvo spravodlivosti (MS) SR sa k času vydania odmietlo vyjadriť.povedala pre TASR jeho hovorkyňa Zuzana Drobová. Rezort spravodlivosti vydanie obhajuje rozhodnutím Európskeho súdneho dvora pre ľudské práva (ESĽP), ktorý naposledy 30. mája odmietol opätovne vydať predbežné opatrenie, ktorým by zakázal Jandievovo vydanie.Liga za ľudské práva vyzýva ÚS SR, aby čo najskôr zaujal stanovisko a nedovolil predčasné vydanie. V utorok o 13. h chce do podateľne ÚS v Košiciach doručiť list amnicus curiae, v ktorom podporuje požiadavku Jandievovho advokáta. Pripomína tiež, že Výbor OSN pre ľudské práva v piatok (13.7.) Slovensko osobitým listom požiadal, aby rešpektovalo jeho predbežné opatrenie.Podľa Opetta ÚS SR pridelil Jandievov prípad konkrétnemu sudcovi v pondelok (16.7.) večer.povedal pre TASR Opett, ktorý sťažnosť spolu so žiadosťou o predbežnú ochranu podal 13. júla. To bol podľa jeho slov najskorší možný termín. V rýchle rozhodnutie dúfa na základe skúseností s ESĽP, ktorý v podobných prípadoch dokáže rozhodnúť v priebehu jedného až dvoch dní.Ak ÚS SR nerozhodne, Jandiev pravdepodobne nedobrovoľne opustí Slovensko v utorok o 18.40 h, kedy je jediný odlet z Bratislavy do Moskvy.Podľa informácií Amnesty International Jandiev ušiel z Ingušska (republiky na severnom Kaukaze v Ruskej federácii) a 14. mája 2008 požiadal o azyl na Slovensku z dôvodu prenasledovania orgánmi činnými v trestnom konaní v Ingušsku a Severnom Osetsku. Jandiev tvrdí, že bol krivo obvinený z niekoľkých zločinov a mučením donútený k priznaniu.Vo februári 2011 podala Generálna prokuratúra Ruskej federácie žiadosť o jeho vydanie a uviedla, že bol obvinený z nasledujúcich trestných činov: činnosť v ozbrojenej skupine, nelegálne držanie a preprava strelných zbraní a výbušnín, teroristické činy a iné trestné činy. Slovenské orgány následne Jandieva zatkli a od roku 2011 je vo väzbe. Zároveň však už od roku 2008 čaká na rozhodnutie vo veci udelenia azylu. Jandiev požiadal o azyl aj vo Švajčiarsku a Belgicku, jeho žiadosti však boli zamietnuté.