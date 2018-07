Pri predaji budovy na Karpatskej si mesto uplatní predkupné právo

Na archívnej snímke budova, v ktorej sídlila nezisková organizácia Maják nádeje na Karpatskej ulici v Bratislave, 4. júla 2018. Foto: TASR - Pavel Neubauer Foto: TASR - Pavel Neubauer

Bratislava 17. júla (TASR) – Ak by sa budova na Karpatskej ulici v bratislavskom Starom Meste, bývalé sídlo neziskovej organizácie Maják nádeje, predávala, hlavné mesto chce uplatniť svoje predkupné právo. A to v súlade so zmluvou z roku 2002. Práve mesto bolo vlastníkom predmetnej budovy, ktorú s jeho súhlasom predala mestská časť ako jej správca neziskovej organizácii v rámci projektu pomoci za symbolických vtedajších 100 korún.uviedla pre TASR hovorkyňa hlavného mesta Zuzana Onufer. Zároveň potvrdila, že vedenie mesta už rokovalo s vedením Starého Mesta o opätovnom získaní budovy.podotkla Onufer.V záchranu budovy pre mesto a v uspokojenie pohľadávok oprávneným veriteľom verí aj staromestský starosta Radoslav Števčík. Tieto pohľadávky, ktoré vznikli neplatením zo strany bývalej neziskovej organizácie, predstavujú okolo 120.000 eur a sú za nevyplatené faktúry za vodu, plyn, elektrinu, pre sociálnu a zdravotné poisťovne, ale aj pokuty z inšpektorátu práce či za prehraté súdne spory.Nezisková organizácia Maják nádeje vznikla na pomoc týraným matkám s deťmi a obetiam domáceho násilia. Partnerom mestskej časti v projekte bolo občianske združenie Priatelia, teda bývalá Nadácia Markíza. Konaním riaditeľa a štatutára organizácie Pavla Ruska však časom vznikol dlh vo výške 600.000 eur, spomínali sa ďalšie neoprávnené výdavky a defraudácia peňazí.Neskôr bol vydaný príkaz na exekúciu a vyhlásená verejná dražba, ktorej niekoľko kôl bolo neúspešných, keďže sa do nich nikto neprihlásil. Bratislavský Krajský súd neskôr rozhodol, že mestská časť bude likvidátorom neziskovej organizácie a Okresný súd rozhodol o zastavení exekúcie. Na majetok neziskovej organizácie však bolo v marci tohto roka vyhlásené konkurzné konanie, podľa samosprávy od neoprávneného veriteľa. Staré Mesto totiž považuje za neprijateľné, aby súd rozhodoval a vôbec pripustil konanie o vyhlásení konkurzu na základe pohľadávky, ktorú iný súd ešte vlani na jeseň označil za nezákonnú a neopodstatnenú. Zároveň apeluje aj na vyšetrovateľov v prípade dvoch bežiacich trestných konaní.Prvé z nich sa týka podozrenia zo subvenčného podvodu. Vyšetrovanie trvá už štyri roky, pričom vyšetrovateľka ho dvakrát zastavila, na zásah samosprávy a prokuratúry bolo opäť obnovené. Druhé trestné oznámenie bolo podané pre podozrenie z porušovania povinností pri správe cudzieho podvodu.