SR má vďaka kohéznemu fondu lepšie cestné spojenie z východu na západ

Brusel 17. júla (TASR) - Európska komisia (EK) v stredu oznámila, že z kohézneho fondu EÚ sa preinvestuje viac ako 173 miliónov eur na vybudovanie diaľničného úseku Budimír - Bidovce na diaľnici D1 a tiež na úsek rýchlostnej cesty R2-R4 medzi obcami Košické Oľšany a Hrašovík.Podľa vyjadrenia eurokomisie projekt financovaný cez fondy EÚ zlepší cestnú sieť v okolí Košíc, pričom 240.000 obyvateľov tohto mesta bude profitovať z kratších cestovných časov a lepšej bezpečnosti na cestách.Projekt okrem toho zabezpečí aj lepšiu prepojiteľnosť medzi Slovenskom a jeho susedmi v tejto časti transeurópskej dopravnej siete.Podpredseda EK pre energetickú úniu Maroš Šefčovič pri tejto príležitosti uviedol, že obyvatelia košického regiónu budú prví, ktorí budú využívať výhody tohto projektu, čo znamená bezpečnejšie a rýchlejšie cestovanie.opísal situáciu slovenský eurokomisár.Financie z kohézneho fondu EÚ by mali pokryť práce na štyroch križovatkách, jednom kruhovom objazde, 23 mostových objektoch a protihlukových stenách. Projekt by mal byť dokončený v decembri 2019.EÚ v rámci svojej kohéznej politiky v období rokov 2014-2020 investuje takmer 3,5 miliardy eur do dopravných a energetických sietí na Slovensku.(spravodajca TASR Jaromír Novak)