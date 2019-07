Vlani porušilo zákaz nelegálneho zamestnávania 869 zamestnávateľov

Ilustračné foto. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Bratislava 17. júla (TASR) - Inšpektori práce si vlani "posvietili" na 30.379 subjektov. Počet zistených nedostatkov medziročne klesol o 0,44 % na 47.051. Vyplýva to zo Správy o stave ochrany práce a o činnosti orgánov štátnej správy v oblasti inšpekcie práce z dielne ministerstva práce. Správu už prerokovala aj vláda.Inšpektorát práce vlani skontroloval viac subjektov, medziročne sa počet zvýšil o 23 %. Najviac inšpekcií práce bolo vykonaných v spoločnostiach s ručením obmedzeným, u fyzických osôb, ktoré sú podnikateľmi, ale aj u zahraničných osôb. Z hľadiska počtu zamestnancov bolo najviac kontrol vo firmách, ktoré majú do 9 zamestnancov.Kontrolóri sa vlani zamerali na viaceré oblasti. Napríklad na nedostatky v oblasti bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, nedostatky vyhradených technických zariadení, ale aj na oblasť pracovných podmienok či prostredia. Najviac nedostatkov kontroly odhalili v priemyselnej výrobe, vo veľkoobchode a maloobchode a oprave motorových vozidiel, ako aj v oblasti dopravy a skladovania.V oblasti nelegálneho zamestnávania bolo zistených 11.491 nedostatkov pri porušení pracovnoprávnych predpisov. Medziročne počet zistení mierne klesol o 8,39 %. Zamestnávatelia najčastejšie porušovali náležitosti pracovnej zmluvy, minimálne mzdové nároky, problém mali aj s evidenciou pracovného času, dodržiavaním dohôd, ale aj so splatnosťou miezd.Inšpektori práce skontrolovali 22.423 subjektov, či nemajú problém s nelegálnym zamestnávaním. Celkovo bolo skontrolovaných 55.636 zamestnancov. Odhalených bolo 869 zamestnávateľov, ktorí porušili zákaz nelegálneho zamestnávania apracovalo 2470 ľudí. Medziročne však až 1037 zamestnancov vykonávalo prácu bez písomne uzatvorenej zmluvy.Vlani bolo zistené aj nelegálne zamestnávanie 238 príslušníkov tretích krajín.Inšpekcie odhalili aj to, že niektorí zamestnávatelia majú problém zabezpečiť pre zamestnancov optimálne podmienky vo vzťahu k hlučnosti, prašnosti či záťaži teplom.