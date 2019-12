SR podľahla na MS žien do 18 rokov Švédsku, Kúdelku potešil záver

Ilustračná snímka. Foto: TASR/AP/Andy Wong Foto: TASR/AP/Andy Wong

Slovensko - Švédsko 2:4 (0:0, 0:3, 2:1)



Góly: 28. L. Johanssonová, 35. Svenssonová (Albinssonová, L. Johanssonová), 39. Thuviková (Ahlmová, Hallová), 57. Blomová (G. Johanssonová, Grundströmová) - 57. Kapičáková (Halušková, Vysokajová), 60. Leskovjanská. Rozhodovali: Malá (ČR), Strohmengerová (Nem.) - Dinantová (Bel.), Lacková (V. Brit.), vylúčenia: 5:4, presilovky 1:1, oslabenia: 0:0.



SR: Medviďová - Vysokajová, Leskovjanská, Sternová, Slováková, Jašková, Klimantová, Kušmíreková, Giertlová - Kapičáková, Halušková, Matejková - Nemčeková, Schredlová, Fančovičová - Štetiarová, Dobošová, Vrbinská - Kučerová, Lahová, Hudáková



Švédsko: Bomanová - Zanderová, Forsgrenová, Silenová, Markströmová, Kandellová, Karlssonová, G. Johanssonová - Albinssonová, Blomová, Grundströmová - Hallová, L. Johanssonová, Svenssonová - Ahlmová, Thuviková, T. Johanssonová - Tarnblomová, Nilssonová, Lindbergová

1. Švédsko 1 1 0 0 0 4:2 3



2. Švajčiarsko 1 0 1 0 0 2:1 2



3. Česko 1 0 0 1 0 1:2 1



4. Slovensko 1 0 0 0 1 2:4 0

Bratislava 26. decembra (TASR) - Slovenské hokejistky do 18 rokov prehrali vo štvrtok vo svojom prvom zápase na MS tejto vekovej kategórie v Bratislave so Švédskom 2:4.V ďalšom zápase na turnaji sa zverenky Petra Kúdelku predstavia v piatok 27. decembra o 20.30 proti Švajčiarsku.Prvá tretina bola opatrná, no viac z hry mali Švédky. Do vyloženej šance ich však slovenské reprezentantky nepustili. Vzruchu pred oboma bránkami bolo málo, obrany oboch družstiev pracovali bezchybne.V druhej tretine hrali Slovensky hneď v úvode presilovú hru, ale mohli inkasovať po úniku L. Johanssonovej. V početnej výhode hrali neskôr aj Švédky, ale ani z týchto situácií gólová šanca neprišla. V 28. minúte sa však pred Medviďovú opäť natlačila Linnea Johanssonová a tentokrát nezaváhala - 0:1. Slovenky odpovedal po peknej akcii, keď zakončovala Štetiarová, ale Bomanová Švédky zachránila. V 35. minúte hrali Severanky ďalšiu presilovku a po strele Svenssonovej viedli už o dva góly. Ich prevahu korunovala v druhej tretine ešte Thuviková, ktorá pridala tretí gól.V tretej tretine prišla zaujímavá situácia v jej polovici, keď si na trestnú lavicu sadli v krátkom čase dve Švédky. Slovenské reprezentantky však súperovu brankárku neprekonali. Štyri minúty pred koncom strelila štvrtý gól Švédok po individuálnej akcii Blomová, Slovenky potom mali šancu v presilovej hre a v nej napokon znížila Kapičáková. Osem sekúnd pred koncom napokon uzavrela konečné skóre Leskovjanská., tréner SR:, strelkyňa prvého gólu Slovenska:- ČR 2:1 pp (0:1, 0:0, 1:0 - 1:0)44. Martiová, 61. Zimmermannová - 17. Haasová