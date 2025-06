Šramková nastúpi proti Brazílčanke Haddadovej Maiovej

Slovenská tenistka Rebecca Šramková nastúpi v prvom kole dvojhry na grandslamovom turnaji vo Wimbledone proti Brazílčanke Beatriz Haddadovej Maiovej. Rozhodol o tom piatkový žreb.





Dvadsaťosemročná Šramková sa vo Wimbledone predstaví v hlavnej súťaži druhýkrát vo svojej kariére, pred rokom skončila už v prvom kole. Pre 29-ročnú Brazílčanku to bude piate vystúpenie v All England Clube. Jej maximom je štvrté kolo z roku 2023, vlani sa prebojovala do tretieho kola. Do tohtoročnej dvojhry ide v pozícii nasadenej „dvadsaťjednotky“.Šramková má so svojou súperkou v prvom kole negatívnu bilanciu - dve výhry a štyri prehry. Naposledy sa spolu stretli vo februári na turnaji v Meride, kde Slovenka zvíťazila 7:6 (8) a 6:3. V prípade postupu si zmeria sily s víťazkou súboja medzi Britkou Harriet Dartovou a Maďarkou Dalmou Gálfiovou.Jediná zástupkyňa zo Slovenska v dvojhre má za sebou vydarenú prípravu na tretí grandslamový turnaj sezóny. Na podujatí v Londýne zdolala vlaňajšiu wimbledonskú šampiónku, Češku Barboru Krejčíkovú a na turnaji v Nottinghame sa dostala až do semifinále. Týmito výsledkami vyrovnala kariérne maximum v rebríčku WTA, v jeho poslednom vydaní sa nachádzala na 36. pozícii. V generálke na Wimbledon vypadla v druhom kole v Eastborune, keď prehrala s Francúzkou Varvarou Grachevovou 5:7 a 3:6.Minuloročná víťazka Krejčíková nastúpi na úvod proti Filipínke Alexandre Ealaovej. Aktuálna svetová jednotka a nasadená jednotka Bieloruska Arina Sobolenková odštartuje svoje účinkovanie na turnaji súbojom s Kanaďankou Carson Branstineovou. Česka Petra Kvitová, ktorá prednedávnom oznámila, že po tejto sezóne ukončí kariéru, si zahrá v 1. kole s nasadenou „desiatkou“ Američankou Emmou Navarrovou.V mužskom pavúku začne Španiel Carlos Alcaraz cestu za tretím titulom v All England Clube duelom s Talianom Fabiom Fogninim. V pozícii jednotky a lídra rebríčka ATP nastúpi Talian Jannik Sinner, v prvom zápase si zmeria sily s krajanom Lucom Nardim. Medzi mužmi nemá Slovensko zastúpenie, Lukáš Klein neuspel vo finále kvalifikácie.Vo štvorhre sa predstaví zo Sloveniek Tereza Mihalíková, spolu s Britkou Oliviou Nicholssovou si ako nasadené „deviatky“ zahrajú v prvom kole s rusko-českým párom Kamila Rachimovová a Anna Sisková. Do turnaja sa prihlásila aj Šramková, ktorá spojila sily s Češkou Lindou Noskovou. Ich prvými súperkami budú domáce Ella McDonaldová a Mingge Xu.Turnaje vo dvojhre žien a mužov odštartujú v pondelok 30. júna. Ženské finále sa uskutoční v sobotu 12. júla, mužské sa odohrá o deň neskôr.