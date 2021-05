Šramková neuspela vo finále kvalifikácie na Roland Garros, do súťaže by sa mohla vrátiť ako lucky looserka

Zdolaná Chorvátkou

Lucky looserka

Trio Djokovič, Nadal a Federer

28.5.2021 (Webnoviny.sk) - Slovenská tenistka Rebecca Šramková nepostúpila do hlavnej súťaže na grandslamovom turnaji Roland Garros v Paríži.V piatkovom súboji finále kvalifikácie totiž podľahla Chorvátke Ane Konjuhovej za 110 minút 6:7 (1), 4:6. Slovenka v oboch setoch až trikrát stratila svoj servis, jej súperka v prvom tiež trikrát a v druhom dvakrát.Dvadsaťštyriročná bratislavská rodáčka sa na parížskej antuke ešte nepredstavila v hlavnej súťaži, vo finále kvalifikácie bola aj v roku 2018.Zatiaľ jedinou účasťou Šramkovej v hlavnom "pavúku" grandslamového podujatia je 1. kolo na Australian Open 2017 v Melbourne.Teoretická šanca pre Šramkovú ešte existuje, ak by sa zo súťaže odhlásili niektoré hráčky a na voľné miesto by sa dostala Slovenka ako tzv. lucky looserka.Na Roland Garros bude v hlavnej súťaži trojica slovenských singlistov. Medzi mužmi si Norbert Gombos zmeria sily s dvanástkou "pavúka" Španielom Pablom Carreňom-Bustom Andrej Martin nastúpi proti 32. nasadenému Američanovi Reillym Opelkovi.Úspešná kvalifikantka Anna Karolína Schmiedlová meno súperky v 1. kole dvojhry žien ešte nepozná.Zaujímavosťou žrebu je, že Novak Djokovič Roger Federer figurujú v rovnakej polovici mužského "pavúka" a teda do finále sa dostane len jeden z nich.Podľa ITF sa stalo prvýkrát v histórii, aby uvedené trio bolo v rovnakej polovici súťaže.