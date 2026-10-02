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02. októbra 2026

Šramová spúšťa nový podcast. Pribrala do tímu ďalšie tváre


Tagy: Médiá Podcast PR

Medzi prvé rozhovory na novej platforme Mimi Šramová zaradila rozhovory s bývalými premiérmi Jánom Čarnogurským, Vladimírom Mečiarom a Jozefom Moravčíkom. Influencerka Mimi Šramová oznámila na ...



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mimi sramova podcast 24 hodin idenne 676x430 2.10.2026 (SITA.sk) - Medzi prvé rozhovory na novej platforme Mimi Šramová zaradila rozhovory s bývalými premiérmi Jánom Čarnogurským, Vladimírom Mečiarom a Jozefom Moravčíkom.


Influencerka Mimi Šramová oznámila na sociálnej sieti Telegram, že spúšťa ďalšiu podcastovú platformu s názvom 24hodín iDenne, ktorá nadväzuje na jej web iDeň.

Spolu s ňou v tíme budú spolupracovať bývalá redaktorka agentúry SITA Anita Radi, bývalý redaktor STV Jozef Hübel, ako aj bývalá šéfka publicistiky v Markíze, aktuálne moderátorka Slobodného vysielača Erika Vincoureková.

Ako Šramová uviedla na svojej platforme Telegram Mimi Šramová, cieľom jej nového Youtube kanálu 24h iDenne podcasty je vytvoriť priestor pre názory širokého politického, spoločenského a športového spektra, ktoré budú poskytovať informácie z rôznych názorových prúdov, bez toho, aby moderátori a redaktori do nich vkladali svoje pohľady.

„Podcastov je veľa, my sa snažíme udržať si profesionálnu úroveň, aj široké názorové spektrum, bez vkladania vlastného hodnotiaceho úsudku," uviedla Šramová na svojom Telegrame. „Teší nás, že čoraz viac sa k nám hlásia aj politici z opozičného spektra, ktorí oceňujú našu objektivitu a dosahy," dodala.

Mimi Šramová je známa influencerka, aktívna na sociálnych sieťach. Je Youtubový kanál Rozhovory s Mimi Šramovou má vyše 60 tisíc sledovateľov a viac ako 30 miliónov videní.

Dosah jej telegramového kanálu 'Mimi Šramová' zmerala pred časom spoločnosť Gerulata na 90 miliónov za obdobie 6 mesiacov. Spoločnosť New School Communications ju pred rokom v rebríčku TA3 zaradila na prvú priečku medzi alternatívymi zdrojmi s dosahom 11 miliónov videní mesačne.

Samotná Šramová nedávno na sociálnej sieti Telegram uviedla, že jej digitálne platformy dosahujú 10 až 20 miliónov videní mesačne, čo ju radí medzi najviac sledované zdroje politiky na Slovensku.

Šramová je aktívna pod vlastným menom na sociálnych sieťach Facebook, Instagram, Telegram a TikTok. Okrem jej Rozhovorov s Mimi Šramovou na Youtube dennodenne prináša videoobsah vo forme reportáží, reelsov, livestreamov a rozhovorov na Youtube portáli Online Tu a teraz, z diania na úrade vlády, ministerstvách a národnej rady.

Okrem týchto platforiem je Šramová majiteľkou spravodajského webu iDeň, ktorého dosahy sa pohybujú v rozpätí 5 až 10 miliónov mesačne.

Medzi prvé rozhovory na novej platforme Šramová zaradila rozhovory s bývalými premiérmi SR Jánom Čarnogurským, Vladimírom Mečiarom a Jozefom Moravčíkom.

„Futbal spája ľudí naprieč názorovému spektru. Preto sme sa na našu novú platformu 24hodín iDenne rozhodli zaradiť aj rozhovory na futbalovú tému, ktoré, verím že potešia, všetkých fanúšikov národnej ligy, ako aj vyzdvihnú historickú účasť Slovákov v Lige majstrov," uviedla na záver Mimi Šramová.

Najnovšie rozhovory:


Ján Čarnogurský: Neviem si predstaviť koalíciu SMER-PS!



Jozef Moravčík:. V súboji Ráža s Vallom vyhrá ten, čo vyrieši dopravu



Vladimír Mečiar: Havel odo mňa chcel, aby som mu dal peniaze na fond



Vladimír Palko: AfD výrazne posilňuje, Merz by mal zvážiť odchod




Zdroj: SITA.sk - Šramová spúšťa nový podcast. Pribrala do tímu ďalšie tváre © SITA Všetky práva vyhradené.

Tagy: Médiá Podcast PR
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