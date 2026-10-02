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02. októbra 2026
Šesť strán vytvorilo alianciu Krajina, v Bratislave chcú strážiť záujmy obyvateľov v zastupiteľstve – VIDEO, FOTO
Koalícia šiestich stredopravých a konzervatívnych strán spoločne zabojuje o hlasy v mestskom aj župnom parlamentnom zastupiteľstve. Aliancia vystupujúca v komunálnych voľbách pod značkou Krajina ...
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2.10.2026 (SITA.sk) - Koalícia šiestich stredopravých a konzervatívnych strán spoločne zabojuje o hlasy v mestskom aj župnom parlamentnom zastupiteľstve.
Aliancia vystupujúca v komunálnych voľbách pod značkou Krajina predstavila svoj program pre Bratislavu a Bratislavský kraj. Zástupcovia strán Krajina, Kresťanskodemokratické hnutie (KDH), Hnutie Slovensko, Za ľudí, NOVA a Konzervatívci – Kresťanská únia (KÚ) ponúkajú spoločnú alternatívu k súčasnému zloženiu mestského a župného zastupiteľstva. Podľa ich názoru Bratislava potrebuje zmenu prístupu.
„Naši kandidáti budú kandidovať na kandidátnej listine strany Krajina alebo na spoločnej koaličnej kandidátnej listine zúčastnených strán. Nežiadame od voličov slepú podporu. Chceme, aby si každý vybral kandidátov, ktorým dôveruje a ktorých považuje za schopných zastupovať jeho záujmy,“ uviedli predstavitelia aliancie. Tá nemá spoločného kandidáta na primátora Bratislavy ani na predsedu Bratislavského samosprávneho kraja. Voliči majú rozhodnúť podľa svojho názoru.
„Nechceme zostať iba pri kritike. Chceme ponúknuť ľuďom možnosť vybrať si nových poslancov, ktorí budú v mestskom a župnom zastupiteľstve presadzovať zodpovedné hospodárenie, transparentnosť, ochranu verejného záujmu, kvalitné služby a záujmy obyvateľov,“ priblížili zástupcovia aliancie. Predseda strany Krajina Ivan Lacho vo svojom vystúpení zdôraznil tri hlavné dôvody vzniku spoločnej aliancie – rovnováhu, kontrolu a pestrosť.
Poukázal na to, že po voľbách v roku 2022 získala v Bratislave a Bratislavskom kraji jedna politická skupina veľmi silné postavenie v mestskom, župnom aj miestnych zastupiteľstvách. „Rovnováha sa stratila. Prestalo sa diskutovať a vyjednávať. Kontrola sa stratila. Víťazná skupina kontroluje sama seba. Pestrosť sa stratila. Zastupiteľstvá sa stali jednofarebnými. A preto vznikla v Bratislave Aliancia šiestich demokratických strán,“ uviedol Lacho.
Podpredsedu strany KDH Viliama Karasa teší, že v nadchádzajúcich komunálnych voľbách ponúkne obyvateľom Bratislavy kandidátov najvyššej kvality. „Spojenie skúsených odborníkov a dravých, hodnotovo ukotvených mladých lídrov je pre Bratislavu tou najlepšou alternatívou,“ zdôraznil Karas. Podľa predsedu strany Konzervatívci – KÚ Milana Krajniaka kandidáti na primátora Matúš Vallo aj s Jozefom Rážom presadzujú záujmy developerov.
„Vallo aj Ráž predávajú Bratislavu developerom, a preto je veľmi dobré, že sme spolu vytvorili stredopravý konzervatívny blok, ktorý ich bude na zastupiteľstvách strážiť a pozerať im na prsty. Bratislava má patriť Bratislavčanom a nie developerom. Iba spolupráca stredopravých strán v Bratislave to dokáže garantovať,“ poznamenal Krajniak. Dôležité je podľa neho pamätať, že o budúcnosti Bratislavy a kraja nebude rozhodovať iba primátor, či župan. Veľkú časť rozhodnutí budú robiť poslanci zastupiteľstva.
Predseda hnutia NOVA Gábor Grendel upozorňuje, že „Mestský a krajský parlament by mali byť protiváhou vedenia mesta a kraja. Táto koalícia presne takúto protiváhu ponúka. Uplynulé obdobie ukázalo, že najmä Bratislava nedokáže odolávať developerským záujmom, ak zastupiteľstvo je len poslušným štatistom primátora. Preto je hnutie NOVA súčasťou tejto koalície.“ skonštatoval.
„Táto vláda spoločne s vedením mesta pripravuje kroky a zmeny územného plánu, ktoré umožnia odovzdať najcennejšie pozemky v Bratislave, ako aj prístav na Dunaji do rúk arabským šejkom s cieľom vybudovania luxusnej milionárskej štvrte v réžii investorov zo Spojených arabských emirátov. Práve preto je dôležité, aby v mestskom a župnom zastupiteľstve boli ľudia, ktorí budú kontrolovať a chrániť záujem bežných ľudí, ktorí sa s takýmito plánmi nestotožňujú,“ dodala predsedníčka strany Za Ľudí Veronika Remišová.
„Bratislavu v najbližších rokoch čakajú kľúčové zmeny. Bude sa schvaľovať nový územný plán, ktorý „prekope“ celé mesto a ten musí byť pre ľudí, nie pre finančné skupiny. Bude treba zvládnuť klimatické zmeny, ktoré už zreteľne vnímame najmä v lete pri teplotách nad 40 ᣞC, zlepšiť dopravu a parkovanie. To sa dá dosiahnuť len zmenou primátora alebo výmenou väčšiny jeho poslancov, ktorí sa chovajú ako poslušné ovečky a nie ako sebavedomí zástupcovia ľudí a svojich mestských častí,“ dodal petržalský poslanec a zástupca Hnutia Slovensko Milan Vetrák.
Zdroj: SITA.sk - Šesť strán vytvorilo alianciu Krajina, v Bratislave chcú strážiť záujmy obyvateľov v zastupiteľstve – VIDEO, FOTO © SITA Všetky práva vyhradené.
Aliancia vystupujúca v komunálnych voľbách pod značkou Krajina predstavila svoj program pre Bratislavu a Bratislavský kraj. Zástupcovia strán Krajina, Kresťanskodemokratické hnutie (KDH), Hnutie Slovensko, Za ľudí, NOVA a Konzervatívci – Kresťanská únia (KÚ) ponúkajú spoločnú alternatívu k súčasnému zloženiu mestského a župného zastupiteľstva. Podľa ich názoru Bratislava potrebuje zmenu prístupu.
Spoločná kandidatúra strán
„Naši kandidáti budú kandidovať na kandidátnej listine strany Krajina alebo na spoločnej koaličnej kandidátnej listine zúčastnených strán. Nežiadame od voličov slepú podporu. Chceme, aby si každý vybral kandidátov, ktorým dôveruje a ktorých považuje za schopných zastupovať jeho záujmy,“ uviedli predstavitelia aliancie. Tá nemá spoločného kandidáta na primátora Bratislavy ani na predsedu Bratislavského samosprávneho kraja. Voliči majú rozhodnúť podľa svojho názoru.
„Nechceme zostať iba pri kritike. Chceme ponúknuť ľuďom možnosť vybrať si nových poslancov, ktorí budú v mestskom a župnom zastupiteľstve presadzovať zodpovedné hospodárenie, transparentnosť, ochranu verejného záujmu, kvalitné služby a záujmy obyvateľov,“ priblížili zástupcovia aliancie. Predseda strany Krajina Ivan Lacho vo svojom vystúpení zdôraznil tri hlavné dôvody vzniku spoločnej aliancie – rovnováhu, kontrolu a pestrosť.
Kritika jednofarebného zastupiteľstva
Poukázal na to, že po voľbách v roku 2022 získala v Bratislave a Bratislavskom kraji jedna politická skupina veľmi silné postavenie v mestskom, župnom aj miestnych zastupiteľstvách. „Rovnováha sa stratila. Prestalo sa diskutovať a vyjednávať. Kontrola sa stratila. Víťazná skupina kontroluje sama seba. Pestrosť sa stratila. Zastupiteľstvá sa stali jednofarebnými. A preto vznikla v Bratislave Aliancia šiestich demokratických strán,“ uviedol Lacho.
Podpredsedu strany KDH Viliama Karasa teší, že v nadchádzajúcich komunálnych voľbách ponúkne obyvateľom Bratislavy kandidátov najvyššej kvality. „Spojenie skúsených odborníkov a dravých, hodnotovo ukotvených mladých lídrov je pre Bratislavu tou najlepšou alternatívou,“ zdôraznil Karas. Podľa predsedu strany Konzervatívci – KÚ Milana Krajniaka kandidáti na primátora Matúš Vallo aj s Jozefom Rážom presadzujú záujmy developerov.
Ochrana pred developerskými záujmami
„Vallo aj Ráž predávajú Bratislavu developerom, a preto je veľmi dobré, že sme spolu vytvorili stredopravý konzervatívny blok, ktorý ich bude na zastupiteľstvách strážiť a pozerať im na prsty. Bratislava má patriť Bratislavčanom a nie developerom. Iba spolupráca stredopravých strán v Bratislave to dokáže garantovať,“ poznamenal Krajniak. Dôležité je podľa neho pamätať, že o budúcnosti Bratislavy a kraja nebude rozhodovať iba primátor, či župan. Veľkú časť rozhodnutí budú robiť poslanci zastupiteľstva.
Predseda hnutia NOVA Gábor Grendel upozorňuje, že „Mestský a krajský parlament by mali byť protiváhou vedenia mesta a kraja. Táto koalícia presne takúto protiváhu ponúka. Uplynulé obdobie ukázalo, že najmä Bratislava nedokáže odolávať developerským záujmom, ak zastupiteľstvo je len poslušným štatistom primátora. Preto je hnutie NOVA súčasťou tejto koalície.“ skonštatoval.
Nový územný plán
„Táto vláda spoločne s vedením mesta pripravuje kroky a zmeny územného plánu, ktoré umožnia odovzdať najcennejšie pozemky v Bratislave, ako aj prístav na Dunaji do rúk arabským šejkom s cieľom vybudovania luxusnej milionárskej štvrte v réžii investorov zo Spojených arabských emirátov. Práve preto je dôležité, aby v mestskom a župnom zastupiteľstve boli ľudia, ktorí budú kontrolovať a chrániť záujem bežných ľudí, ktorí sa s takýmito plánmi nestotožňujú,“ dodala predsedníčka strany Za Ľudí Veronika Remišová.
„Bratislavu v najbližších rokoch čakajú kľúčové zmeny. Bude sa schvaľovať nový územný plán, ktorý „prekope“ celé mesto a ten musí byť pre ľudí, nie pre finančné skupiny. Bude treba zvládnuť klimatické zmeny, ktoré už zreteľne vnímame najmä v lete pri teplotách nad 40 ᣞC, zlepšiť dopravu a parkovanie. To sa dá dosiahnuť len zmenou primátora alebo výmenou väčšiny jeho poslancov, ktorí sa chovajú ako poslušné ovečky a nie ako sebavedomí zástupcovia ľudí a svojich mestských častí,“ dodal petržalský poslanec a zástupca Hnutia Slovensko Milan Vetrák.
Zdroj: SITA.sk - Šesť strán vytvorilo alianciu Krajina, v Bratislave chcú strážiť záujmy obyvateľov v zastupiteľstve – VIDEO, FOTO © SITA Všetky práva vyhradené.
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