Srbi si zopakujú voľby do zastupiteľstva v Belehrade, termín zatiaľ ešte nie je známy

3.3.2024 (SITA.sk) - V srbskom Belehrade sa neskôr počas tohto roka zopakujú voľby do mestského zastupiteľstva. Stalo sa tak po mesiacoch politického napätia a sťažnostiach opozície, že decembrové hlasovanie bolo zmanipulované.Termín opakovaných volieb v srbskej metropole, ktoré v nedeľu oznámili tamojší predstavitelia, zatiaľ nie je známy.Nedeľa predstavuje formálny konečný termín na vytvorenie mestských orgánov po decembrových voľbách. Doterajšie zastupiteľstvo zostáva v úrade až do nových volieb.Za víťaza volieb zo 17. decembra vyhlásili vládnucu Srbskú progresívnu stranu prezidenta Aleksandara Vučića . Hlavná opozičná aliancia Srbsko proti násiliu však trvá na to, že ju okradli o víťazstvo v Belehrade a parlamentné voľby, ktoré sa konali v tom istom čase, boli plné nezrovnalostí.Opozícia a niektorí pozorovatelia miestnych volieb tvrdili, že do voličských zoznamov v Belehrade pribudli aj voliči zo zahraničia a v deň volieb ich priviezli, aby volili vládnucu stranu. Spor viedol k veľkým pouličným protestom.Vučič aj jeho strana popierajú pochybenie a o obvineniach z podvodu tvrdia, že sú to výmysly zamerané na destabilizáciu Srbska.Medzinárodní pozorovatelia tento týždeň oznámili, že decembrové voľby v Srbsku sa uskutočnili v „nespravodlivých podmienkach“, pričom z časti za tým bola aj účasť prezidenta a systémové výhody pre vládnu stranu, ako aj tvrdá rétorika, zaujatosť v médiách, tlak na zamestnancov verejného sektora a zneužívanie verejných financií.Oznámenie nových volieb v Belehrade niektorí opoziční politici privítali ako víťazstvo nad Vučićovou stranou.