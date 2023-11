Srbská polícia zatkla sedem prevádzačov a našla približne 3400 migrantov pri pokuse dostať sa do Maďarska

Zaplatili viac ako dve tisícky na osobu

Pravidelne robia záťahy

3.11.2023 (SITA.sk) - Srbská polícia v piatok oznámila záťah na nelegálnu migráciu, ktorý vyústil do zatknutia siedmich osôb podozrivých z prevádzania migrantov do Maďarska.Podozrivých zatkli v hlavnom meste Belehrad aj v pohraničnej Subotici. Migranti za prevedenie podľa vyhlásenia platilina osobu.Niekoľkodňová operácia srbskej polície nasledovala po tom, ako si streľba v pohraničí pri obci Horgoš koncom októbra vyžiadala troch mŕtvych migrantov a jedného zraneného.V oblasti pri srbsko-maďarskej hranici sú správy o násilí a streľbe medzi migrantmi bežné. V oblasti sú tisícky ľudí, ktorí sa snažia dostať do Európskej únie Od streľby pri obci Horgoš policajti denne robili záťahy na migrantov v zalesnených oblastiach. Polícia v piatok informovala, že našli približne, niektorých pri hranici s Maďarskom a ďalších v meste pri hranici s Bulharskom. Po nájdení sú migranti zvyčajne premiestnení do prijímacích stredísk v celej krajine.