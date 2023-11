Západ už na Ukrajinu zabúda a Zelenskyj sa chystá na útek z krajiny, vyhlásil Lukašenko

Lukašenko volal Zelenskému

3.11.2023 (SITA.sk) - Samozvaný bieloruský prezident Alexander Lukašenko vyhlásil, že Ukrajina už ustupuje do úzadia, čo sa týka záujmu Spojených štátov. Zároveň poznamenal, že ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj sa údajne pripravuje na odchod z krajiny.Ako referuje web Ukrajinská pravda s odvolaním sa na bieloruskú štátnu tlačovú agentúru Belta, Lukašenko to povedal na stretnutí s pracovníkmi bieloruskej jadrovej elektrárne a robotníkmi z ďalších odvetví.„Ukrajina bude stále naša. Túto Ukrajinu nikto nepotrebuje. Na Blízkom východe nastávajú problémy... Varoval som Zelenského, keď začala vojna. Zavolal som mu a povedal som: ,Voloďa, počúvaj ma, som skúsený človek, roky som pracoval. Len čo začnú nejaké problémy, zabudnú na teba.' A čo sa stalo potom? Ukrajina je teraz zatienená. Musíte použiť hlavu predtým, ako zapojíte krajinu do nejakého neuváženého plánu,“ povedal Lukašenko.Následne poukázal na Afganistan a situáciu, ktorá v tejto krajine nastala, keď sa z nej stiahli Spojené štáty. „Nechali to vyschnúť a odišli. Tu to bude úplne rovnaké.“ USA sú podľa neho „ďaleko, sú veľké a toto absolútne nepotrebujú“.Lukašenko vyhlásil, že skôr či neskôr sa „Európa priplazí späť k Bielorusku a Rusku“, pretože „Američania dnes Európu trhajú na kusy, ako chcú. A Európa nemôže odolať, pretože všetko závisí od amerického trhu - úvery, majetok a tak ďalej."Západní politici sa podľa neho nezaujímajú o životy bežných ľudí a ide im len o naplnenie vreciek. „Potom zvyčajne niekam utečú. Rovnako ako aj Zelenskyj sa chystá na útek,“ skonštatoval Lukašenko bez toho, aby uviedol pôvod svojich špekulácií.