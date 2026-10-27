Správy Reality Video TV program TV Tipy Práca

 Utorok 27.10.2026
 Autobazár Dovolenka Výsledky Kúpele Lacné letenky Lístky

 Meniny má Sabína
 Ubytovanie Nákup Horoskopy Počasie Zábava Kino
  Úvodná strana  Včera      Archív správ      Nastavenia     
 Kontakt  Inzercia

24hodín v Skratke
Denník - Správy
TITULKA

Z domova

Regióny

Ekonomika

Dlhová kríza

Zdravie

Zo zahraničia

Gala

Hudba

Kultúra

Kino, DVD

Knižné novinky

Pohoda festival

Reality show

SuperStar

Šport

F1

Auto moto

Zaujímavosti

Ekológia

Tlačové správy

Prílohy

Pre ženy

Víkend

Veda

Kariéra

Radíme

Hobby

Príroda-Zvieratá

Technika

Počítače

Zábava

Video

Hry

Karikatúry

Kohn

Pridajte sa
Ste na Facebooku?
Ste na Twitteri?
Pridajte sa.


 Mobilná verzia




 24hod.sk    Zo zahraničia

27. októbra 2026

Srbská prokuratúra vyšetruje ministra zahraničných vecí a veľvyslancov pre volebné machinácie


Tagy: Parlamente voľby v Srbsku Protivládne protesty Srbská vláda

Medzi podozrivými je aj srbský veľvyslanec na Slovensku. Diplomati údajne obmedzili volebné práva Srbov žijúcich v zahraničí. Srbská prokuratúra v utorok oznámila, že ...



Zdieľať
serbia_election_63_27 676x451 27.10.2026 (SITA.sk) - Medzi podozrivými je aj srbský veľvyslanec na Slovensku. Diplomati údajne obmedzili volebné práva Srbov žijúcich v zahraničí.


Srbská prokuratúra v utorok oznámila, že preveruje podozrenia zo zneužitia právomocí a porušovania volebných práv v súvislosti s nedeľňajšími parlamentnými voľbami.


Trestné oznámenia sa týkajú odchádzajúceho ministra zahraničných vecí Marka Djuriča, deviatich veľvyslancov a troch zamestnancov ministerstva.



Slovensko a USA


Prokuratúra najskôr začala preverovať srbského veľvyslanca na Slovensku Aleksandra Nakiča a veľvyslanca v Spojených štátoch Dragana Šutanovca.

Ďalšie oznámenia sa týkajú diplomatov pôsobiacich vo Francúzsku, Rumunsku, Švajčiarsku, Bulharsku, Austrálii, Kanade a Spojených arabských emirátoch (SAE).

Prokuratúra pre organizovaný zločin oznámila, že polícii nariadila okamžité zhromaždenie informácií a vykonanie neodkladných previerok.

Sťažnosti súvisia s obmedzenými možnosťami hlasovania Srbov v zahraničí. Mnohí voliči sa sťažovali, že v ich okolí neotvorili volebné miestnosti a za hlasovaním museli cestovať stovky až tisíce kilometrov.

Stotisíc Srbov


Do zahraničného hlasovania sa zaregistrovalo viac ako 100-tisíc Srbov, takmer trojnásobok oproti voľbám v roku 2023.

Volebná komisia navyše nariadila hlasovanie v rovnakom čase ako v Srbsku, takže niektoré miestnosti v USA otvárali už o 01.00 hod. miestneho času.

Nedeľňajšie voľby s rekordnou 70-percentnou účasťou vyhrala Študentská listina, čím ukončila 14-ročnú vládu Aleksandra Vučiča.


Zdroj: SITA.sk - Srbská prokuratúra vyšetruje ministra zahraničných vecí a veľvyslancov pre volebné machinácie © SITA Všetky práva vyhradené.

Tagy: Parlamente voľby v Srbsku Protivládne protesty Srbská vláda
   Tlač    Pošli



<< predchádzajúci článok
Ukrajina sa zlepšila v boji proti ruským prúdovým dronom, potrebuje však vyvinúť viac stíhacích dronov

©2005-2026 Denník 24hodin Správy 24hodín Dobré Správy 24hodín 24hodín v Skratke 24 hodín v skratke Webdesign by WEBkomplex.sk

Spravodajstvo

  Mačka  Správy  Papierové palety  Čo dnes, kultúra, párty 