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27. októbra 2026
Srbská prokuratúra vyšetruje ministra zahraničných vecí a veľvyslancov pre volebné machinácie
Medzi podozrivými je aj srbský veľvyslanec na Slovensku. Diplomati údajne obmedzili volebné práva Srbov žijúcich v zahraničí. Srbská prokuratúra v utorok oznámila, že ...
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27.10.2026 (SITA.sk) - Medzi podozrivými je aj srbský veľvyslanec na Slovensku. Diplomati údajne obmedzili volebné práva Srbov žijúcich v zahraničí.
Prokuratúra najskôr začala preverovať srbského veľvyslanca na Slovensku Aleksandra Nakiča a veľvyslanca v Spojených štátoch Dragana Šutanovca.
Ďalšie oznámenia sa týkajú diplomatov pôsobiacich vo Francúzsku, Rumunsku, Švajčiarsku, Bulharsku, Austrálii, Kanade a Spojených arabských emirátoch (SAE).
Prokuratúra pre organizovaný zločin oznámila, že polícii nariadila okamžité zhromaždenie informácií a vykonanie neodkladných previerok.
Sťažnosti súvisia s obmedzenými možnosťami hlasovania Srbov v zahraničí. Mnohí voliči sa sťažovali, že v ich okolí neotvorili volebné miestnosti a za hlasovaním museli cestovať stovky až tisíce kilometrov.
Do zahraničného hlasovania sa zaregistrovalo viac ako 100-tisíc Srbov, takmer trojnásobok oproti voľbám v roku 2023.
Volebná komisia navyše nariadila hlasovanie v rovnakom čase ako v Srbsku, takže niektoré miestnosti v USA otvárali už o 01.00 hod. miestneho času.
Nedeľňajšie voľby s rekordnou 70-percentnou účasťou vyhrala Študentská listina, čím ukončila 14-ročnú vládu Aleksandra Vučiča.
Zdroj: SITA.sk - Srbská prokuratúra vyšetruje ministra zahraničných vecí a veľvyslancov pre volebné machinácie © SITA Všetky práva vyhradené.
Srbská prokuratúra v utorok oznámila, že preveruje podozrenia zo zneužitia právomocí a porušovania volebných práv v súvislosti s nedeľňajšími parlamentnými voľbami.
Trestné oznámenia sa týkajú odchádzajúceho ministra zahraničných vecí Marka Djuriča, deviatich veľvyslancov a troch zamestnancov ministerstva.
Slovensko a USA
Prokuratúra najskôr začala preverovať srbského veľvyslanca na Slovensku Aleksandra Nakiča a veľvyslanca v Spojených štátoch Dragana Šutanovca.
Ďalšie oznámenia sa týkajú diplomatov pôsobiacich vo Francúzsku, Rumunsku, Švajčiarsku, Bulharsku, Austrálii, Kanade a Spojených arabských emirátoch (SAE).
Prokuratúra pre organizovaný zločin oznámila, že polícii nariadila okamžité zhromaždenie informácií a vykonanie neodkladných previerok.
Sťažnosti súvisia s obmedzenými možnosťami hlasovania Srbov v zahraničí. Mnohí voliči sa sťažovali, že v ich okolí neotvorili volebné miestnosti a za hlasovaním museli cestovať stovky až tisíce kilometrov.
Stotisíc Srbov
Do zahraničného hlasovania sa zaregistrovalo viac ako 100-tisíc Srbov, takmer trojnásobok oproti voľbám v roku 2023.
Volebná komisia navyše nariadila hlasovanie v rovnakom čase ako v Srbsku, takže niektoré miestnosti v USA otvárali už o 01.00 hod. miestneho času.
Nedeľňajšie voľby s rekordnou 70-percentnou účasťou vyhrala Študentská listina, čím ukončila 14-ročnú vládu Aleksandra Vučiča.
Zdroj: SITA.sk - Srbská prokuratúra vyšetruje ministra zahraničných vecí a veľvyslancov pre volebné machinácie © SITA Všetky práva vyhradené.
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