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27. októbra 2026
Ukrajina sa zlepšila v boji proti ruským prúdovým dronom, potrebuje však vyvinúť viac stíhacích dronov
Nedávne obmedzenia amerických satelitných služieb však odhalili závislosť Kyjeva od americkej technológie, keďže sa snaží vyvíjať lacnejšie a účinnejšie stíhacie lietadlá. Ukrajina dosiahla ...
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27.10.2026 (SITA.sk) - Nedávne obmedzenia amerických satelitných služieb však odhalili závislosť Kyjeva od americkej technológie, keďže sa snaží vyvíjať lacnejšie a účinnejšie stíhacie lietadlá.
Ukrajina dosiahla významný pokrok v boji proti ruským prúdovým dronom, pričom niektoré jednotky protivzdušnej obrany hlásili mieru zachytenia okolo 80 %. Nedávne obmedzenia amerických satelitných služieb však odhalili závislosť Kyjeva od americkej technológie, keďže sa snaží vyvíjať lacnejšie a účinnejšie stíhacie lietadlá, informoval portál EuroNews.
Vylepšená technológia stíhacích dronov pomohla Ukrajine čeliť ruským prúdovým dronom, ale prerušenia amerických satelitných služieb Starshield tieto zisky ohrozujú. Podľa Inštitútu pre štúdium vojny (ISW) miera zachytenia na Ukrajine mierne klesla zo 77 % na približne 74 % počas prerušení vojenskej satelitnej služby medzi 14. a 24. októbrom. Tieto čísla však predstavujú výrazné zlepšenie oproti začiatku septembra, keď ukrajinskí predstavitelia hlásili zachytenie približne 60 % ruských prúdových dronov.
Niektoré ukrajinské jednotky protivzdušnej obrany hlásili mieru zachytenia presahujúcu 80 %, hoci tieto čísla odrážajú skôr výkonnosť jednotlivých jednotiek ako celoštátne výsledky. Obmedzenia Starshield, ktoré ovplyvňovali operácie vysokorýchlostných dronov, boli podľa ukrajinských predstaviteľov zrušené 24. októbra.
ISW varoval, že udržanie miery zachytávania by si vyžadovalo, aby Ukrajina vyvinula stíhacie drony v oveľa väčšom rozsahu. Rusko sa čoraz viac obracia na prúdové verzie svojich útočných dronov, čo ukrajinským posádkam protivzdušnej obrany ponecháva výrazne menej času na ich detekciu a zachytenie.
Ukrajinské sily používajú aj stíhačky F-16, ktoré buď odpaľovajú rakety vzduch-vzduch, alebo útočia na ciele palubnými zbraňami. Oba prístupy majú nevýhody: rakety sú drahé a vzácne, zatiaľ čo zasiahnutie zbraňami si vyžaduje značné pilotné zručnosti a vystavuje lietadlá a posádky ďalším rizikám. Nasadenie stíhacích lietadiel proti dronom takisto zvyšuje nároky na údržbu a odčerpáva lietadlá z iných misií.
Ukrajina v Kyjeve a jeho okolí rozmiestnila pozemné delostrelecké systémy, hoci rozšírenie týchto systémov na celé územie krajiny by si vyžadovalo značný čas a zdroje.
Zdroj: SITA.sk - Ukrajina sa zlepšila v boji proti ruským prúdovým dronom, potrebuje však vyvinúť viac stíhacích dronov © SITA Všetky práva vyhradené.
Ukrajina dosiahla významný pokrok v boji proti ruským prúdovým dronom, pričom niektoré jednotky protivzdušnej obrany hlásili mieru zachytenia okolo 80 %. Nedávne obmedzenia amerických satelitných služieb však odhalili závislosť Kyjeva od americkej technológie, keďže sa snaží vyvíjať lacnejšie a účinnejšie stíhacie lietadlá, informoval portál EuroNews.
Vylepšená technológia stíhacích dronov pomohla Ukrajine čeliť ruským prúdovým dronom, ale prerušenia amerických satelitných služieb Starshield tieto zisky ohrozujú. Podľa Inštitútu pre štúdium vojny (ISW) miera zachytenia na Ukrajine mierne klesla zo 77 % na približne 74 % počas prerušení vojenskej satelitnej služby medzi 14. a 24. októbrom. Tieto čísla však predstavujú výrazné zlepšenie oproti začiatku septembra, keď ukrajinskí predstavitelia hlásili zachytenie približne 60 % ruských prúdových dronov.
Rusko čoraz viac využíva prúdové drony
Niektoré ukrajinské jednotky protivzdušnej obrany hlásili mieru zachytenia presahujúcu 80 %, hoci tieto čísla odrážajú skôr výkonnosť jednotlivých jednotiek ako celoštátne výsledky. Obmedzenia Starshield, ktoré ovplyvňovali operácie vysokorýchlostných dronov, boli podľa ukrajinských predstaviteľov zrušené 24. októbra.
ISW varoval, že udržanie miery zachytávania by si vyžadovalo, aby Ukrajina vyvinula stíhacie drony v oveľa väčšom rozsahu. Rusko sa čoraz viac obracia na prúdové verzie svojich útočných dronov, čo ukrajinským posádkam protivzdušnej obrany ponecháva výrazne menej času na ich detekciu a zachytenie.
Ukrajinci používajú aj stíhačky F-16
Ukrajinské sily používajú aj stíhačky F-16, ktoré buď odpaľovajú rakety vzduch-vzduch, alebo útočia na ciele palubnými zbraňami. Oba prístupy majú nevýhody: rakety sú drahé a vzácne, zatiaľ čo zasiahnutie zbraňami si vyžaduje značné pilotné zručnosti a vystavuje lietadlá a posádky ďalším rizikám. Nasadenie stíhacích lietadiel proti dronom takisto zvyšuje nároky na údržbu a odčerpáva lietadlá z iných misií.
Ukrajina v Kyjeve a jeho okolí rozmiestnila pozemné delostrelecké systémy, hoci rozšírenie týchto systémov na celé územie krajiny by si vyžadovalo značný čas a zdroje.
Zdroj: SITA.sk - Ukrajina sa zlepšila v boji proti ruským prúdovým dronom, potrebuje však vyvinúť viac stíhacích dronov © SITA Všetky práva vyhradené.
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