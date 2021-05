Srbské finále na turnaji ATP patrilo Djokovičovi, ale Molčan sa do poslednej chvíle nevzdával

Polepší si aj v rebríčku ATP

Djokoviča vyzval k spoločnému tréningu

SITA Slovenská tlačová agentúra, prevádzkovateľ spravodajského portálu webnoviny.sk . Všetky práva vyhradené.

29.5.2021 (Webnoviny.sk) - Slovenský tenista Alex Molčan má za sebou svoje premiérové finále na turnaji ATP a tak skoro naň asi nezabudne. V srbskom Belehrade síce nezískal singlový titul, no odohral solídnu partiu so svetovou jednotkou Novakom Djokovičom Dvadsaťtriročný prešovský rodák sa na okruhu prebojoval do hlavnej súťaže len tretíkrát v kariére. Premiérovo sa mu to podarilo v januári 2021 v tureckej Antalyi, v marci sa dostal do hlavnej súťaže aj vo francúzskom Marseille. Molčan napokon najvyššie nasadenému hráčovi podľahol za 88 minút 4:6, 3:6.V úvode aktuálneho týždňa patrilo Molčanovi 255. miesto v rebríčku ATP, úspešným ťažením v Belehrade sa prebojuje na 181. pozíciu. Do hlavnej súťaže sa pritom musel dostať cez kvalifikáciu, v ktorej zdolal Nermana Fatiča z Bosny a Hercegoviny aj Španiela Carlosa Gómeza-Herreru.V hlavnej súťaži potom vyradil domácich Hamada Medjedoviča, Pedju Krstina, vo štvrtťfinále Španiela Fernanda Verdasca a v semifinále aj Argentínčana Federica Delbonisa.Odmenou mu bolo finále a duel proti domácej megahviezde Novakovi Djokovičovi, ktorého skôr na tomto podujatí požiadal o spoločný tréning, nič z toho však nebolo. "Povedal mi, nech nie som sklamaný, že si proti sebe zahráme vo finále," prezradil Molčan v piatok po úspešnom semifinále pre web Slovenského tenisového zväzu (STZ). V prvom sete mali obaja hráči problém udržať si podanie - Srb oň prišiel trikrát a Slovák štyrikrát. Molčan viedol 1:0 aj 3:2, ale favorit napokon triumfoval 6:4. V druhom Djokovič brejkol slovenského hráča v šiestej aj ôsmej hre, sám stratil servis len v siedmej. Na turnajový triumf v domácom prostredí premenil druhý mečbal pri vlastnom podaní.