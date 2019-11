Srbského prezidenta hospitalizovali so srdcovocievnymi problémami

Aleksandar Vučič, archívna snímka. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Belehrad 16. novembra (TASR) - Srbského prezidenta Aleksandra Vučiča hospitalizovali s kardiovaskulárnymi problémami, informuje agentúra AP na základe sobotného oznámenia prezidentskej kancelárie v Belehrade.Vučič bol podľa tohto zdroja prijatý do vojenskej nemocnice v srbskom hlavnom meste v piatok popoludní. Ďalšie podrobnosti neboli novinárom bezprostredne poskytnuté. Srbské médiá však už v minulosti uvádzali, že 49-ročný prezident trpí na vysoký krvný tlak.Aleksandar Vučič - počas vojny v bývalej Juhoslávii v 90. rokoch minulého storočia extrémny nacionalista - sa spolu so svojou Srbskou pokrokovou stranou (SNS) dostal k moci pred siedmimi rokmi prísľubom, že dostane svoju krajinu do Európskej únie.Populistického lídra Vučiča však začali postupom času obviňovať, že potlačuje slobodu médií i demokraciu. Jeho vláda posilňuje úzke vzťahy Srbska so svojím tradičným slovanským spojencom Ruskom, analyzuje agentúra Associated Press.