Výstavba vlastných kotolní bytových domov by sa mohla zjednodušiť

Bratislava 16. novembra (TASR) – Bytové spoločenstvá alebo súkromní vlastníci bytov by si mohli zvoliť výhodnejšie dodávky tepla a nemala by im byť znemožnená výstavba vlastnej kotolne v bytovom dome. Vyplýva to z návrhu novely zákona o tepelnej energetike, ktorú predložila skupina opozičných poslancov z hnutia OĽaNO na rokovanie Národnej rady (NR) SR." uviedli predkladatelia v dôvodovej správe k navrhovanej novele. Poslanci spresnili podmienky, za akých má dodávateľ tepla podľa stavebného zákona postavenie dotknutého orgánu, ktorého stanovisko je záväznéuviedli predkladatelia.Zmena by mala nastať v uplatňovaní zákona tak, aby sa jeho ustanovenia platné pre veľké zdroje tepla nad 10 megawattov (MW) uplatňovali pri plánoch na výstavbu menších lokálnych zdrojov iba v nevyhnutnej miere.uviedli poslanci.