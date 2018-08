Srbsko zvažuje obnovenie brannej povinnosti, potvrdil prezident Vučič

Srbský premiér Aleksander Vučič. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Belehrad 21. augusta (TASR) - Srbsko zvažuje opätovné zavedenie brannej povinnosti, potvrdil v utorok prezident tejto balkánskej krajiny Aleksandar Vučič.Podľa jeho slov by branci nastupovali na obdobie troch alebo šiestich mesiacov, a to najskôr v rokoch 2020-2021. Definitívne rozhodnutie závisí ešte od analýz rezortu obrany a dostupnosti finančných prostriedkov, dodala podľa tlačových agentúr Tanjug a APA hlava štátu.Srbsko zrušilo brannú povinnosť začiatkom roka 2011. Ako však vyplýva z výsledkov vlaňajšieho prieskumu verejnej mienky, 61 percent oslovených občanov by privítalo jej obnovenie.V súčasnosti trvá dobrovoľná vojenská služba v Srbsku šesť mesiacov.