Van der Bellen: Myšlienky Pražskej jari viedli po 20 rokoch k zvratu

Na archívnej snímke Alexander Van der Bellen Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Viedeň 21. augusta (TASR) - Aj najvyšší rakúski ústavní činitelia si v utorok pripomenuli 5O. výročie násilného potlačenia obrodného procesu v bývalom Československu a obete invázie vojsk piatich krajín niekdajšej Varšavskej zmluvy.Rakúsky spolkový prezident Alexander Van der Bellen konštatoval, že víťazstvo ideí Pražskej jari o 20 rokov neskôr ukázalo, že sa. Hlava alpskej republiky súčasne pripomenula, že Československo sa pred polstoročím na obdobie jednej jari prihlásilo späť do slobodnej Európy, aby tento experiment napokon brutálne potlačila sila. Myšlienky Pražskej jari však žili ďalej a o 20 rokov neskôr viedli k zvratu v dejinách starého kontinentu, poznamenal Van der Bellen a dodal, že pre Rakúsko bol vstup armád piatich krajín Varšavskej zmluvy do Československa zaťažkávajúcou skúškou politiky neutrality. Rakúske obyvateľstvo prijalo a postaralo sa akoby samozrejme o tisícky utečencov, pripomenul podľa tlačovej agentúry APA.Rakúsky spolkový kancelár Sebastian Kurz si pripomenul obete invázie do Československa, ako aj tých, ktorí museli opustiť vlasť.zdôraznil šéf rakúskej spolkovej vlády.