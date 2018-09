Srbský prezident uviedol, že vyriešiť konflikt v Kosove je zložité

Srbský prezident Aleksandar Vučič (vpravo) sa rozpráva a vysokou predstaviteľkou EÚ pre zahraničné vzťahy a bezpečnostnú politiku Federicou Mogheriniovou. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Priština 9. septembra (TASR) - Srbský prezident Aleksandar Vučič v sobotu uviedol, že dosiahnuť dohodu, ktorá by mala vyriešiť spor jeho krajiny s Kosovom, bude ťažké vzhľadom na to, že Európa nesúhlasí s prepísaním hraníc na Balkánskom polostrove. Informovala o tom v sobotu agentúra AP.Vučič povedal, že Srbsko chce mať s Kosovom dobré vzťahy, ale jednostranné vyhlásenie nezávislosti Kosova od Srbska v roku 2008 neuznáva.Srbský prezident je v Kosove na dvojdňovej návšteve. V posledných týždňoch sa objavili špekulácie, že obe krajiny smerovali k normalizovaným vzťahom a do úvahy prichádzala výmena území.Myšlienka výmeny území vyvolala odpor, ktorý pramenil z obáv, že táto výmena by viedla k ďalším požiadavkám na podobné obchody v tejto nestabilnej oblasti.Vučič uviedol počas návštevy severnej časti Kosova, v ktorej dominujú etnickí Srbi.Srbsko odmieta uznať jednostranne vyhlásenú nezávislosť Kosova spred desiatich rokov, podobne ako Rusko či viaceré krajiny Európskej únie vrátane Slovenska. Kosovskú nezávislosť doposiaľ uznalo viac ako 110 krajín sveta.