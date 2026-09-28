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28. septembra 2026
Srbský prezident Vučič odstúpil z funkcie, v októbri chce zabojovať o post premiéra
Predčasné voľby boli hlavnou požiadavkou študentského hnutia, ktoré vzniklo po tragédii na stanici v Novom Sade. Dlhoročný srbský prezident
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28.9.2026 (SITA.sk) - Predčasné voľby boli hlavnou požiadavkou študentského hnutia, ktoré vzniklo po tragédii na stanici v Novom Sade.
„Odstupujem z funkcie prezidenta. Zajtra ráno odovzdám svoje povinnosti predsedníčke parlamentu,“ povedal Vučič v prezidentskom paláci v Belehrade, pred ktorým jeho podporovatelia skandovali jeho meno.
Protesty vypukli po páde prístrešku na železničnej stanici v Novom Sade v novembri 2024, pri ktorom zahynulo 16 ľudí.
Tragédiu mnohí spájali s korupciou a pôvodné požiadavky na transparentné vyšetrovanie prerástli do výziev na predčasné voľby. Demonštrácie boli najväčšie od pádu Slobodana Miloševiča v roku 2000.
Vučič, prezident od roku 2017, skrátil svoj druhý mandát, hoci zákon mu odstúpenie neprikazoval. „Chcem súťažiť ako obyčajný človek, ako jeden z ľudí,“ vyhlásil.
Vedie kandidátku pravicovopopulistickej Srbskej pokrokovej strany a je jej kandidátom na premiéra.
Krátko pred odstúpením omilostil 49 ľudí vrátane študentov a straníckych prívržencov podozrivých z činov súvisiacich s protestmi.
Funkciu hlavy štátu dočasne prevezme predsedníčka parlamentu Ana Brnabičová. Do troch mesiacov musia vyhlásiť prezidentské voľby.
Zdroj: SITA.sk - Srbský prezident Vučič odstúpil z funkcie, v októbri chce zabojovať o post premiéra © SITA Všetky práva vyhradené.
Dlhoročný srbský prezident Aleksandar Vučič v nedeľu odstúpil z funkcie, aby mohol kandidovať na premiéra v predčasných parlamentných voľbách 25. októbra. Hlasovanie si takmer dva roky vynucovalo študentské protestné hnutie.
„Odstupujem z funkcie prezidenta. Zajtra ráno odovzdám svoje povinnosti predsedníčke parlamentu,“ povedal Vučič v prezidentskom paláci v Belehrade, pred ktorým jeho podporovatelia skandovali jeho meno.
Tragédia na stanici
Protesty vypukli po páde prístrešku na železničnej stanici v Novom Sade v novembri 2024, pri ktorom zahynulo 16 ľudí.
Tragédiu mnohí spájali s korupciou a pôvodné požiadavky na transparentné vyšetrovanie prerástli do výziev na predčasné voľby. Demonštrácie boli najväčšie od pádu Slobodana Miloševiča v roku 2000.
Ako obyčajný človek
Vučič, prezident od roku 2017, skrátil svoj druhý mandát, hoci zákon mu odstúpenie neprikazoval. „Chcem súťažiť ako obyčajný človek, ako jeden z ľudí,“ vyhlásil.
Vedie kandidátku pravicovopopulistickej Srbskej pokrokovej strany a je jej kandidátom na premiéra.
Voľby do troch mesiacov
Krátko pred odstúpením omilostil 49 ľudí vrátane študentov a straníckych prívržencov podozrivých z činov súvisiacich s protestmi.
Funkciu hlavy štátu dočasne prevezme predsedníčka parlamentu Ana Brnabičová. Do troch mesiacov musia vyhlásiť prezidentské voľby.
Zdroj: SITA.sk - Srbský prezident Vučič odstúpil z funkcie, v októbri chce zabojovať o post premiéra © SITA Všetky práva vyhradené.
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