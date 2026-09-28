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28. septembra 2026

Srbský prezident Vučič odstúpil z funkcie, v októbri chce zabojovať o post premiéra


Tagy: Odstúpenie Parlamente voľby v Srbsku srbskí študenti Srbský prezident

Predčasné voľby boli hlavnou požiadavkou študentského hnutia, ktoré vzniklo po tragédii na stanici v Novom Sade. Dlhoročný srbský prezident



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serbia_election_vucic_64186 676x451 28.9.2026 (SITA.sk) - Predčasné voľby boli hlavnou požiadavkou študentského hnutia, ktoré vzniklo po tragédii na stanici v Novom Sade.


Dlhoročný srbský prezident Aleksandar Vučič v nedeľu odstúpil z funkcie, aby mohol kandidovať na premiéra v predčasných parlamentných voľbách 25. októbra. Hlasovanie si takmer dva roky vynucovalo študentské protestné hnutie.


„Odstupujem z funkcie prezidenta. Zajtra ráno odovzdám svoje povinnosti predsedníčke parlamentu,“ povedal Vučič v prezidentskom paláci v Belehrade, pred ktorým jeho podporovatelia skandovali jeho meno.

Tragédia na stanici


Protesty vypukli po páde prístrešku na železničnej stanici v Novom Sade v novembri 2024, pri ktorom zahynulo 16 ľudí.

Tragédiu mnohí spájali s korupciou a pôvodné požiadavky na transparentné vyšetrovanie prerástli do výziev na predčasné voľby. Demonštrácie boli najväčšie od pádu Slobodana Miloševiča v roku 2000.

Ako obyčajný človek


Vučič, prezident od roku 2017, skrátil svoj druhý mandát, hoci zákon mu odstúpenie neprikazoval. „Chcem súťažiť ako obyčajný človek, ako jeden z ľudí,“ vyhlásil.

Vedie kandidátku pravicovopopulistickej Srbskej pokrokovej strany a je jej kandidátom na premiéra.

Voľby do troch mesiacov


Krátko pred odstúpením omilostil 49 ľudí vrátane študentov a straníckych prívržencov podozrivých z činov súvisiacich s protestmi.

Funkciu hlavy štátu dočasne prevezme predsedníčka parlamentu Ana Brnabičová. Do troch mesiacov musia vyhlásiť prezidentské voľby.


Zdroj: SITA.sk - Srbský prezident Vučič odstúpil z funkcie, v októbri chce zabojovať o post premiéra © SITA Všetky práva vyhradené.

Tagy: Odstúpenie Parlamente voľby v Srbsku srbskí študenti Srbský prezident
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