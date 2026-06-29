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29. júna 2026
Srbský prezident Vučič priznal, že v najbližších týždňoch odstúpi z funkcie
Tagy: Demisia Predčasné voľby
Srbský prezident Aleksandar Vučič oznámil, že v najbližších týždňoch odstúpi z funkcie. Jeho rozhodnutie prichádza po mesiacoch protivládnych protestov vedených študentmi, ktorí požadujú predčasné voľby a ...
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29.6.2026 (SITA.sk) - Srbský prezident Aleksandar Vučič oznámil, že v najbližších týždňoch odstúpi z funkcie. Jeho rozhodnutie prichádza po mesiacoch protivládnych protestov vedených študentmi, ktorí požadujú predčasné voľby a vyvodenie zodpovednosti za tragédiu na železničnej stanici v Novom Sade.
Srbský prezident Aleksandar Vučić v sobotu oznámil, že v blízkej budúcnosti rezignuje na svoju funkciu, čím otvorí cestu k predčasným prezidentským a parlamentným voľbám. Referuje o tom web Politico.
„Toto sú moje posledné dni a týždne vo funkcii prezidenta republiky. Potom podám demisiu,“ povedal Vučić na zhromaždení podporovateľov vládnej Srbskej pokrokovej strany (SNS) v Belehrade. Termín svojho odstúpenia ani dátum nových volieb bližšie nešpecifikoval.
Jeho druhé a zároveň posledné prezidentské obdobie malo pôvodne trvať do roku 2027. Vučić je pri moci už 12 rokov, či už ako prezident alebo predseda vlády.
Oznámenie prichádza v období pretrvávajúcich protivládnych protestov vedených študentmi. Demonštranti požadujú predčasné voľby a upozorňujú na korupciu po tom, ako sa v novembri 2024 zrútila strecha železničnej stanice v Novom Sade. Pri nešťastí zahynulo 16 ľudí. Protesty v uplynulých mesiacoch viackrát sprevádzali násilné strety medzi políciou a demonštrantmi.
Vučić vo svojom prejave zároveň naznačil, že sa chce naďalej angažovať v politike. „V nadchádzajúcich voľbách, ak si to strana bude želať a požiada ma o to, spolu s vami pomôžem získať dôveru ľudí,“ vyhlásil.
Srbsko je kandidátskou krajinou na vstup do Európskej únie od roku 2012. Oznámená rezignácia prezidenta predstavuje významný politický moment pre krajinu, ktorá v ostatných mesiacoch čelí rastúcemu vnútropolitickému napätiu.
Zdroj: SITA.sk - Srbský prezident Vučič priznal, že v najbližších týždňoch odstúpi z funkcie © SITA Všetky práva vyhradené.
Srbský prezident Aleksandar Vučić v sobotu oznámil, že v blízkej budúcnosti rezignuje na svoju funkciu, čím otvorí cestu k predčasným prezidentským a parlamentným voľbám. Referuje o tom web Politico.
„Toto sú moje posledné dni a týždne vo funkcii prezidenta republiky. Potom podám demisiu,“ povedal Vučić na zhromaždení podporovateľov vládnej Srbskej pokrokovej strany (SNS) v Belehrade. Termín svojho odstúpenia ani dátum nových volieb bližšie nešpecifikoval.
Vučić je pri moci už 12 rokov
Jeho druhé a zároveň posledné prezidentské obdobie malo pôvodne trvať do roku 2027. Vučić je pri moci už 12 rokov, či už ako prezident alebo predseda vlády.
Oznámenie prichádza v období pretrvávajúcich protivládnych protestov vedených študentmi. Demonštranti požadujú predčasné voľby a upozorňujú na korupciu po tom, ako sa v novembri 2024 zrútila strecha železničnej stanice v Novom Sade. Pri nešťastí zahynulo 16 ľudí. Protesty v uplynulých mesiacoch viackrát sprevádzali násilné strety medzi políciou a demonštrantmi.
Naďalej sa chce angažovať v politike
Vučić vo svojom prejave zároveň naznačil, že sa chce naďalej angažovať v politike. „V nadchádzajúcich voľbách, ak si to strana bude želať a požiada ma o to, spolu s vami pomôžem získať dôveru ľudí,“ vyhlásil.
Srbsko je kandidátskou krajinou na vstup do Európskej únie od roku 2012. Oznámená rezignácia prezidenta predstavuje významný politický moment pre krajinu, ktorá v ostatných mesiacoch čelí rastúcemu vnútropolitickému napätiu.
Zdroj: SITA.sk - Srbský prezident Vučič priznal, že v najbližších týždňoch odstúpi z funkcie © SITA Všetky práva vyhradené.
Tagy: Demisia Predčasné voľby
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