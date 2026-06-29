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29. júna 2026

Nádej na nájdenie preživších slabne, počet obetí zemetrasení vo Venezuele sa blíži k 1 500


Tagy: Civilné obete venezuelská vláda Zemetrasenie

Záchranári pokračujú v pátraní po preživších, krajinu však postihla jedna z najhorších prírodných katastrof v jej novodobých dejinách. Počet obetí ničivých ...



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aptopix_venezuela_earthquake_78_7 676x451 29.6.2026 (SITA.sk) - Záchranári pokračujú v pátraní po preživších, krajinu však postihla jedna z najhorších prírodných katastrof v jej novodobých dejinách.

Počet obetí ničivých zemetrasení, ktoré v stredu zasiahli Venezuelu, vzrástol na viac ako 1 450. Záchranári s pomocou pátracích psov v nedeľu pokračovali v hľadaní preživších pod troskami budov, hoci už uplynulo kritických 72 hodín od katastrofy, počas ktorých býva šanca na záchranu najvyššia.


Napriek tomu záchranári zaznamenali ďalší úspech. V meste Caraballeda, približne 40 kilometrov severne od Caracasu, vyslobodili francúzske a americké tímy spod trosiek živého muža a jeho dospievajúceho syna.



Počet obetí rastie


Predseda Národného zhromaždenia Jorge Rodríguez oznámil, že zemetrasenia s magnitúdami 7,2 a 7,5 si dosiaľ vyžiadali 1 450 mŕtvych a najmenej 3 150 zranených. Úrady zároveň upozornili, že bilancia bude pravdepodobne ďalej rásť. Zo 774 poškodených budov sa 189 úplne zrútilo.



Smutné príbehy


Najhoršie zasiahnuté oblasti sa nachádzajú na pobreží pri meste La Guaira, kde mnohí obyvatelia stále čakajú na správy o svojich blízkych.


„Nemáme podporu, aby sme dostali našu rodinu spod trosiek. Sami to nedokážeme. Sú tam pochovaní. Vieme, že sú mŕtvi, ale aj tak sme tu,“ povedal Héctor Aguilera, ktorý hľadá štyroch príbuzných.


V Caracase a ďalších mestách dobrovoľníci odstraňovali sutiny ručne aj pomocou ťažkej techniky. Na veľkoplošných obrazovkách sa objavovali fotografie nezvestných v snahe pomôcť rodinám pri ich identifikácii.



Nádej zomiera posledná


Do záchranných operácií sa zapojili tímy zo Spojených štátov, Mexika, Salvádora a ďalších krajín. Do Venezuely dorazilo viac ako 2 700 záchranárov a 86 špecializovaných kynologických jednotiek. Podľa dočasnej prezidentky Delcy Rodríguezovej poskytlo pomoc 24 krajín sveta.


„Dnes sme zachránili ľudí, ktorí sú stále nažive, a preto tieto operácie neprerušíme. Nádej zomiera posledná,“ vyhlásila Rodríguezová.


Humanitárna situácia sa medzitým zhoršuje. Medzinárodná organizácia pre migráciu (MIO) odhaduje, že následkami katastrofy môže byť zasiahnutých až 6,76 milióna ľudí, ktorí budú potrebovať prístrešie, pitnú vodu, zdravotnú starostlivosť a ďalšiu pomoc.



Už len božia pomoc


Katastrofa zasiahla Venezuelu v čase, keď sa krajina stále spamätáva z dlhoročnej hospodárskej krízy. Organizácia Spojených národov odhadla priame materiálne škody na približne 6,7 miliardy dolárov, čo zodpovedá približne šiestim percentám venezuelského hrubého domáceho produktu.


„V tejto fáze už nachádzame skôr telá než živých ľudí. S božou pomocou však možno ešte nájdeme aj niekoho živého,“ povedal jeden zo salvádorských záchranárov pôsobiacich v oblasti katastrofy.




Zdroj: SITA.sk - Nádej na nájdenie preživších slabne, počet obetí zemetrasení vo Venezuele sa blíži k 1 500 © SITA Všetky práva vyhradené.

Tagy: Civilné obete venezuelská vláda Zemetrasenie
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