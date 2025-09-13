Správy Reality Video TV program TV Tipy Práca

 Zo zahraničia

13. septembra 2025

Sršne na jedinom mieste dobodali 8 ľudí, štyria skončili v nemocnici



Päť posádok záchranárov zasahovalo v sobotu dopoludnia v obci Nebílovy pri Plzni, keď niekoľkých miestnych obyvateľov pobodali sršne. Štyria ľudia skončili v nemocnici. Informuje o tom web ...



gettyimages 90066293 676x430 13.9.2025 (SITA.sk) - Päť posádok záchranárov zasahovalo v sobotu dopoludnia v obci Nebílovy pri Plzni, keď niekoľkých miestnych obyvateľov pobodali sršne. Štyria ľudia skončili v nemocnici. Informuje o tom web TN.cz.


Hovorca krajských záchranárov Martin Štěpán uviedol, že pomoc potrebovalo osem ľudí. „Vzhľadom na predpoklad väčšieho počtu zasiahnutých operačné stredisko vyhlásilo hromadné postihnutie osôb," dodal.

Do nemocnice záchranári transportovali štyroch pacientov s prejavmi silnejšej alergickej reakcie. „Všetci sú po poskytnutí odbornej prednemocničnej starostlivosti v stabilizovanom stave a pri vedomí," doplnil Štěpán.

Hovorca hasičov potvrdil pre TN.cz likvidáciu hniezda sršňov.



Zdroj: SITA.sk

