|
|Správy
|Reality
|Video
|TV program
|TV Tipy
|Práca
|
Sobota 13.9.2025
|Autobazár
|Dovolenka
|Výsledky
|Kúpele
|Lacné letenky
|Lístky
|
Meniny má Ctibor
|Ubytovanie
|Nákup
|Horoskopy
|Počasie
|Zábava
|Kino
|Úvodná strana
|Včera Archív správ Nastavenia
|
|Kontakt
|Inzercia
|
|Denník - Správy
|
|
|Prílohy
|
|
|Pridajte sa
|
|
Ste na Facebooku?
Ste na Twitteri?
Pridajte sa.
|
|Mobilná verzia
|
13. septembra 2025
Sršne na jedinom mieste dobodali 8 ľudí, štyria skončili v nemocnici
Päť posádok záchranárov zasahovalo v sobotu dopoludnia v obci Nebílovy pri Plzni, keď niekoľkých miestnych obyvateľov pobodali sršne. Štyria ľudia skončili v nemocnici. Informuje o tom web ...
Zdieľať
13.9.2025 (SITA.sk) - Päť posádok záchranárov zasahovalo v sobotu dopoludnia v obci Nebílovy pri Plzni, keď niekoľkých miestnych obyvateľov pobodali sršne. Štyria ľudia skončili v nemocnici. Informuje o tom web TN.cz.
Hovorca krajských záchranárov Martin Štěpán uviedol, že pomoc potrebovalo osem ľudí. „Vzhľadom na predpoklad väčšieho počtu zasiahnutých operačné stredisko vyhlásilo hromadné postihnutie osôb," dodal.
Do nemocnice záchranári transportovali štyroch pacientov s prejavmi silnejšej alergickej reakcie. „Všetci sú po poskytnutí odbornej prednemocničnej starostlivosti v stabilizovanom stave a pri vedomí," doplnil Štěpán.
Hovorca hasičov potvrdil pre TN.cz likvidáciu hniezda sršňov.
Zdroj: SITA.sk - Sršne na jedinom mieste dobodali 8 ľudí, štyria skončili v nemocnici © SITA Všetky práva vyhradené.
Hovorca krajských záchranárov Martin Štěpán uviedol, že pomoc potrebovalo osem ľudí. „Vzhľadom na predpoklad väčšieho počtu zasiahnutých operačné stredisko vyhlásilo hromadné postihnutie osôb," dodal.
Do nemocnice záchranári transportovali štyroch pacientov s prejavmi silnejšej alergickej reakcie. „Všetci sú po poskytnutí odbornej prednemocničnej starostlivosti v stabilizovanom stave a pri vedomí," doplnil Štěpán.
Hovorca hasičov potvrdil pre TN.cz likvidáciu hniezda sršňov.
Zdroj: SITA.sk - Sršne na jedinom mieste dobodali 8 ľudí, štyria skončili v nemocnici © SITA Všetky práva vyhradené.
Prečítajte si tiež
nasledujúci článok >>
Systém majetkových priznaní sudcov bol doteraz nadštandardne transparentný, dochádza však k okliešťovaniu vonkajšej kontroly
Systém majetkových priznaní sudcov bol doteraz nadštandardne transparentný, dochádza však k okliešťovaniu vonkajšej kontroly
<< predchádzajúci článok
Ukrajina uvažuje o vypínaní mobilného internetu pri ruských útokoch dronmi vybavených SIM kartami
Ukrajina uvažuje o vypínaní mobilného internetu pri ruských útokoch dronmi vybavených SIM kartami