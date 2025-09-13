Správy Reality Video TV program TV Tipy Práca

 Sobota 13.9.2025
 Autobazár Dovolenka Výsledky Kúpele Lacné letenky Lístky

 Meniny má Ctibor
 Ubytovanie Nákup Horoskopy Počasie Zábava Kino
  Úvodná strana  Včera      Archív správ      Nastavenia     
 Kontakt  Inzercia

24hodín v Skratke
Denník - Správy
TITULKA

Z domova

Regióny

Ekonomika

Dlhová kríza

Zdravie

Zo zahraničia

Gala

Hudba

Kultúra

Kino, DVD

Knižné novinky

Pohoda festival

Reality show

SuperStar

Šport

F1

Auto moto

Zaujímavosti

Ekológia

Tlačové správy

Prílohy

Pre ženy

Víkend

Veda

Kariéra

Radíme

Hobby

Príroda-Zvieratá

V spálni

Technika

Počítače

Zábava

Video

Hry

Karikatúry

Kohn

Pridajte sa
Ste na Facebooku?
Ste na Twitteri?
Pridajte sa.

 Mobilná verzia




 24hod.sk    Zo zahraničia

13. septembra 2025

Ukrajina uvažuje o vypínaní mobilného internetu pri ruských útokoch dronmi vybavených SIM kartami


Tagy: vojna na Ukrajine

Špecialista z Generálneho štábu Ozbrojených síl Ukrajiny uviedol, že ak Rusi začnú vo veľkom rozsahu používať drony vybavené SIM kartami, môže byť počas vzdušného poplachu ...



Zdieľať
gettyimages 2179211617 676x451 13.9.2025 (SITA.sk) - Špecialista z Generálneho štábu Ozbrojených síl Ukrajiny uviedol, že ak Rusi začnú vo veľkom rozsahu používať drony vybavené SIM kartami, môže byť počas vzdušného poplachu nutné vypínať mobilný internet. Informuje o tom web Ukrajinská pravda, ktorý cituje portál Novynarňa.


Podľa ukrajinského generálneho štábu Rusi používajú bezpilotné lietadlá vybavené SIM kartami z iných krajín vrátane Ukrajiny už približne šesť mesiacov.

Zdroj z generálneho štábu dodal, že v ukrajinskom parlamente sa v súčasnosti prerokúva návrh zákona, ktorý by povoľoval počas náletov vypínať mobilný internet.

Možno by malo zmysel aj znížiť rýchlosť internetu, aby sa napríklad spomalil prenos informácií do kamery FPV dronu, dodal zdroj.


Zdroj: SITA.sk - Ukrajina uvažuje o vypínaní mobilného internetu pri ruských útokoch dronmi vybavených SIM kartami © SITA Všetky práva vyhradené.

Tagy: vojna na Ukrajine
   Tlač    Pošli



nasledujúci článok >>
Sršne na jedinom mieste dobodali 8 ľudí, štyria skončili v nemocnici
<< predchádzajúci článok
Pokus o lúpež skončil fiaskom, tínedžerovi zo Spiša hrozí niekoľkoročné väzenie

©2005-2025 Denník 24hodin Správy 24hodín Dobré Správy 24hodín 24hodín v Skratke 24 hodín v skratke Webdesign by WEBkomplex.sk

Spravodajstvo

  Mačka  Správy  Papierové palety  Čo dnes, kultúra, párty 