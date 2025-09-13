|
|Správy
|Reality
|Video
|TV program
|TV Tipy
|Práca
|
Sobota 13.9.2025
|Autobazár
|Dovolenka
|Výsledky
|Kúpele
|Lacné letenky
|Lístky
|
Meniny má Ctibor
|Ubytovanie
|Nákup
|Horoskopy
|Počasie
|Zábava
|Kino
|Úvodná strana
|Včera Archív správ Nastavenia
|
|Kontakt
|Inzercia
|
|Denník - Správy
|
|
|Prílohy
|
|
|Pridajte sa
|
|
Ste na Facebooku?
Ste na Twitteri?
Pridajte sa.
|
|Mobilná verzia
|
13. septembra 2025
Ukrajina uvažuje o vypínaní mobilného internetu pri ruských útokoch dronmi vybavených SIM kartami
Tagy: vojna na Ukrajine
Špecialista z Generálneho štábu Ozbrojených síl Ukrajiny uviedol, že ak Rusi začnú vo veľkom rozsahu používať drony vybavené SIM kartami, môže byť počas vzdušného poplachu ...
Zdieľať
13.9.2025 (SITA.sk) - Špecialista z Generálneho štábu Ozbrojených síl Ukrajiny uviedol, že ak Rusi začnú vo veľkom rozsahu používať drony vybavené SIM kartami, môže byť počas vzdušného poplachu nutné vypínať mobilný internet. Informuje o tom web Ukrajinská pravda, ktorý cituje portál Novynarňa.
Podľa ukrajinského generálneho štábu Rusi používajú bezpilotné lietadlá vybavené SIM kartami z iných krajín vrátane Ukrajiny už približne šesť mesiacov.
Zdroj z generálneho štábu dodal, že v ukrajinskom parlamente sa v súčasnosti prerokúva návrh zákona, ktorý by povoľoval počas náletov vypínať mobilný internet.
Možno by malo zmysel aj znížiť rýchlosť internetu, aby sa napríklad spomalil prenos informácií do kamery FPV dronu, dodal zdroj.
Zdroj: SITA.sk - Ukrajina uvažuje o vypínaní mobilného internetu pri ruských útokoch dronmi vybavených SIM kartami © SITA Všetky práva vyhradené.
Podľa ukrajinského generálneho štábu Rusi používajú bezpilotné lietadlá vybavené SIM kartami z iných krajín vrátane Ukrajiny už približne šesť mesiacov.
Zdroj z generálneho štábu dodal, že v ukrajinskom parlamente sa v súčasnosti prerokúva návrh zákona, ktorý by povoľoval počas náletov vypínať mobilný internet.
Možno by malo zmysel aj znížiť rýchlosť internetu, aby sa napríklad spomalil prenos informácií do kamery FPV dronu, dodal zdroj.
Zdroj: SITA.sk - Ukrajina uvažuje o vypínaní mobilného internetu pri ruských útokoch dronmi vybavených SIM kartami © SITA Všetky práva vyhradené.
Tagy: vojna na Ukrajine
Prečítajte si tiež
nasledujúci článok >>
Sršne na jedinom mieste dobodali 8 ľudí, štyria skončili v nemocnici
Sršne na jedinom mieste dobodali 8 ľudí, štyria skončili v nemocnici
<< predchádzajúci článok
Pokus o lúpež skončil fiaskom, tínedžerovi zo Spiša hrozí niekoľkoročné väzenie
Pokus o lúpež skončil fiaskom, tínedžerovi zo Spiša hrozí niekoľkoročné väzenie