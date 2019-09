Sršne na okraji Prahy napadli 25 ľudí, siedmi skončili v nemocnici

Ilustračné foto Foto: TASR/František Iván Foto: TASR/František Iván

Praha 14. septembra (TASR) - Sršne napadli v sobotu v pražskej časti Nebušice vyše 20 ľudí a pri hromadnej akcii musela zasahovať tamojšia záchranná služba.Napadnutých bolo podľa prvých informácií asi 25 ľudí, uviedol po 15.00 h portálu Novinky.cz hovorca Záchrannej služby hlavného mesta Praha Ondřej Franěk.Neskôr spresnil, že vážnejšia reakcia nastala u siedmich ľudí a museli ich previezť do nemocnice v pražskej časti Motol a do Ústrednej vojenskej nemocnice. Ostatní s menej závažnými reakciami odišli z miesta sami.Pred týždňom vyvolalo bodnutie sršňa u turistky v pohorí Beskydy silnú alergickú reakciu a anafylaktický šok. Žena sa nachádzala v málo prístupnom teréne v oblasti obce Guty. Sanitka sa k nej nemohla dostať, preto záchranári išli pacientku hľadať pešo, čo trvalo dlho. Žena si sama dokázala vziať liek potláčajúci alergickú reakciu. V silnom šoku ju odviezli do nemocnice, pripomenul portál Novinky.cz.