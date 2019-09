Trump bude mať večeru s rodičmi študenta, ktorého väznili v KĽDR

Na archívnej snímke z 29. februára 2016 americký študent Otto Warmbier plače pri rozhovore s novinármi v Pchjongjangu. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Washington 14. septembra (TASR) - Americký prezident Donald Trump bude mať v sobotu spoločnú večeru s rodičmi amerického študenta Otta Warmbiera, ktorý v roku 2017 zomrel krátko po tom, ako bol prepustený z väzenia v Kórejskej ľudovodemokratickej republike (KĽDR).Šéf Bieleho domu by mal podľa slov nemenovaného predstaviteľa vlády na večeri privítať Warmbierovych rodičov, ktorí sú presvedčení, že ich syn bol v KĽDR mučený.Na spoločnej večeri by sa mal zúčastniť aj Richard Grenell, súčasný veľvyslanec USA v Nemecku, o ktorom sa uvažuje ako o novom poradcovi amerického prezidenta pre národnú bezpečnosť.Trump totiž v utorok na Twitteri oznámil, že už nebude potrebovať služby svojho poradcu pre národnú bezpečnosť Johna Boltona, ktorý v tejto funkcii pôsobil od apríla 2018.Warmbier zomrel 19. júna 2017 vo veku 22 rokov v štáte Ohio, kam ho krátko predtým dopravili v kóme po 17-mesačnom zadržiavaní v Severnej Kórei. Tamojší súd ho usvedčil z podvratnej činnosti v podobe pokusu o krádež propagandistického plagátu, za čo si mal odpykať trest 15 rokov odňatia slobody s nútenými prácami.Warmbier sa podľa lekárov vrátil do Spojených štátov s vážnym poškodením mozgu, pričom nebolo jasné, čo tento stav spôsobilo. Severná Kórea odmieta tvrdenia pozostalých, že študenta mučili.Americký súd v decembri 2018 nariadil Severnej Kórei zaplatiť Warmbierovej rodine odškodné vo výške 501 miliónov dolárov (450 miliónov eur). Vzhľadom na nemožnosť vymáhania je však veľmi nepravdepodobné, že túto sumu Pchjongjang niekedy zaplatí.