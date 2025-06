Stabilita a jednota: Iniciatíva za právny štát posilňuje spoluprácu

Transparentnosť a predvídateľnosť legislatívneho procesu;



26.6.2025 (SITA.sk) - Iniciatíva za právny štát, ktorá od roku 2014 združuje významné podnikateľské združenia, zamestnávateľské asociácie a obchodné komory (Americká obchodná komora v SR, AHK Slowakei, Britská obchodná komora v SR, Business Leaders Forum, Francúzsko-Slovenská obchodná komora, Holandská obchodná komora v SR, Podnikateľská aliancia Slovenska, Republiková únia zamestnávateľov, Slovak Compliance Circle, SLOVCA, Slovenská asociácia finančníkov, Slovensko-rakúska obchodná komora, Švédska obchodná komora v SR, Taliansko-Slovenská obchodná komora, Združenie podnikateľov Slovenska), oznámila podpísanie Memoranda o spolupráci s cieľom zintenzívniť úsilie v oblasti posilňovania právneho štátu na Slovensku. Tento krok predstavuje jasný signál o rastúcom význame iniciatívy, ktorá sa od svojho vzniku venuje otázkam transparentnosti, spravodlivosti a boja proti korupcii.V rámci tohto memoranda bola zároveň predstavená nová organizačná štruktúra iniciatívy. Na jej čelo do pozície predsedu bol zvolený Martin Jacko, podpredsedom sa stal Peter Šťastný a tajomníčkou Zuzana Serinová. Táto zmena reflektuje potrebu adaptácie na súčasné výzvy a posilnenia odborného vedenia a umožní iniciatíve efektívnejšie presadzovať pozitívne zmeny v oblasti právneho štátu.Iniciatíva zostáva verná svojim hlavným pilierom:Tieto oblasti sú nevyhnutné pre vytváranie stabilného podnikateľského prostredia a dôveryhodných inštitúcií. V poslednom období však sledujeme narastajúce obavy z narúšania právnej istoty, netransparentných legislatívnych procesov a oslabovania protikorupčných mechanizmov.Iniciatíva za právny štát preto apeluje na potrebu posilnenia dôvery v inštitúcie a profesionalitu verejnej správy. Transparentné výberové konania a obsadzovanie funkcií na základe odbornosti sú nevyhnutné pre efektívne fungovanie štátu. Zároveň vyzývame na systematické využívanie dát a analytických nástrojov pri tvorbe verejných politík, čo prispeje k lepšiemu rozhodovaniu a vyššej efektivite verejnej správy."Naša iniciatíva chce byť pre verejnú správu partnerom, ktorý konštruktívne poukazuje na nedostatky, no zároveň prichádza s efektívnymi riešeniami. Našim cieľom je nielen zachovávať, ale aj prehlbovať princípy právneho štátu – vrátane transparentnosti, predvídateľnosti a odbornosti. Veríme, že práve prostredníctvom dobre fungujúceho a stabilného podnikateľského prostredia dokážeme zveľadiť celú spoločnosť. Podnikatelia už dnes robia proaktívne prvý krok, a to správnym nastavením vnútorných mechanizmov, cieľom ktorých je zabezpečiť a kontrolovať dodržiavanie pravidiel (compliance) s cieľom predchádzaťnegatívnym javom. Od štátu však očakávame sebareflexiu, systematický prístup a porovnateľnú úroveň aktivity a zodpovednosti,"Podpísanie Memoranda o spolupráci znamená posilnenie a zefektívnenie organizačnej štruktúry iniciatívy. Je jasným signálom, že iniciatíva je pripravená ďalej aktívne prispievať k pozitívnym zmenám v spoločnosti. Veríme, že spojením síl s ďalšími partnermi a odbornou verejnosťou dokážeme vytvoriť prostredie, kde právny štát bude pevne zakotvený a rešpektovaný."Slovensko sa v posledných rokoch prepadá v rebríčkoch konkurencieschopnosti aj právneho štátu. Nie je to náhoda – fungujúci právny štát je nevyhnutným predpokladom kvalitného podnikateľského prostredia. Veľmi sa teším, že Iniciatívu za právny štát sa podarilo organizačne posilniť. Som presvedčený, že nám to pomôže v našom úsilí zlepšiť fungovanie právneho štátu a podporiť konkurencieschopnosť Slovenska,"Pre viac informácií o iniciatíve navštívte našu webovú stránku: https://pravnystat.sk Informačný servis